Baja más que sensible para San Martín en la previa a las semifinales del Reducido contra Nueva Chicago: Nazareno Fúnez, delantero clave del equipo verdinegro, fue operado de urgencia por una apendicitis. La intervención quirúrgica fue exitosa, pero su recuperación lo mantendrá alejado de las canchas por lo que resta del año.

¿Cuáles son las alternativas que tiene Antuña para reemplazar a su máximo goleador? Los sustitutos naturales son dos 9 de área como Nicolás Franco y Federico González. El primero de ellos ingresó en el empate ante All Boys y tuvo dos chances claras que desperdició. Durante la campaña ha sumado pocos minutos (principalmente por lesiones) y es un tanto resistido por los hinchas, pero puede dar la sorpresa. Su último gol, de los 3 que marcó, fue contra Talleres RE en la jornada 27.

El otro, González, perdió terreno con la llegada de Fúnez para la segunda parte del torneo. Las lesiones también le jugaron una mala pasada, pero durante el campeonato marcó 5 goles y puede aportar su experiencia en el ataque. Cabe destacar que en el Reducido no sumó minutos: el último partido que jugó fue contra Racing de Córdoba en el cierre de la fase regular, en el que ingresó en el complemento. El último gol que anotó el ex Estudiantes fue de penal contra San Miguel, por la fecha 25.

La otra posibilidad que tiene el Purruco es volver a convocar a Santiago Barrera, talentoso delantero de las inferiores de San Martín. La última cita del canterano fue contra Racing de Córdoba, luego no volvió a ser citado. Durante el torneo jugó en 8 partidos, en 5 desde el arranque, y no marcó goles. El amor por la camiseta puede ser un plus en la evaluación de Antuña.

Pasando a otras chances, el DT podría cambiar de esquema o forzar jugadores en el puesto de 9 de área. Los nombres que aparecen son los de Maximiliano Casa, Enzo Avaro y Ezequiel Montagna. Casa, siempre rendidor y el encargado de hacer los dos goles que le permitieron al Verdinegro avanzar ante All Boys, siempre juega por afuera, bien de punta, pero puede ser tenido en cuenta como centrodelantero. Lo mismo con Avaro y Montagna, que tienen condiciones parecidas: Antuña siempre los pensó más como volantes, pero -ante la necesidad- los puede probar en otro rol.

LA PALABRA DE FÚNEZ

Luego de ser operado, el delantero hizo un posteo en sus historias de Instagram.

