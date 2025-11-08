Las chicas del SEC dieron todo y consiguieron la corona Con un gol de Julieta Martín Romeu, el conjunto sanjuanino celebró el campeonato.

Las chicas de este Panamericano tuvieron su show final. Cargado de emoción. Con la intensidad propia de un choque entre dos equipos parejos que se la jugaron hasta el mismo cierre del partido. Y fue el SEC nomás el que se dio el gusto. El que gritó campeón luego de una final bien apretada que se definió con un gol que llegó promediando la etapa complementaria. El equipo Gremial derrotó 1-0 a Independiente La Florida de Chile y se consagró campeón del Panamericano, rama femenina, en la categoría Seniors. El partido fue la previa de la gran final masculina.

Julieta Martín Romeu sacudió la red del arco chileno a los 14 minutos del segundo tiempo. Le dieron el espacio justo y sacó un bombazo que dejó sin chances a la arquera chilena. El gol fue un oasis dentro de un partido cerrado, siempre parejo y emocionante. La capacidad goleadora de Julieta más el tremendo despliegue de Delfina Quiroga y la velocidad de María Paula Amor fuero los pilares de este equipo del SEC (dirigido por Víctor Bertrán) que se quedó con el ansiado título y que estará, junto a su vencido de ayer, en el próximo Mundial de Clubes.