Las frases de Scaloni: la “preocupación” detrás del éxito y su mensaje para Di María El entrenador de la Albiceleste dialogó con los periodistas después del triunfo ante Canadá en Nueva Jersey por las semifinales del certamen continental.

La final de la Copa América tiene a su primer representante: Argentina. El vigente campeón va a paso firme en busca de su defensa de la corona tras vencer 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el entrenador, Lionel Scaloni, analizó lo que dejó el resultado en conferencia de prensa.

El conductor de 46 años ponderó haber logrado el pasaje a la definición de este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami: “Es para estar orgullosos y agradecer a los jugadores porque ayer me preguntaron si tendemos a normalizar. Me pareció buena la pregunta y a lo mejor no fui claro en la respuesta. Es difícilismo llegar a otra final, sobre todo por cómo venimos, de todos halagos, éxitos, y eso cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos lo que cuesta llegar. Es una sensación de felicidad, pero también de preocupación porque todo cuesta mucho más y la vara está muy alta. Todos pensaban que iba a ser un camino de rosas, muy fácil y hoy Canadá ha demostrado que no es fácil. Es para estar satisfecho”.

Más adelante, le abrió la puerta a la continuidad de Ángel Di María en la Albiceleste, pero intentó calmar los ánimos en torno al Fideo, quien anunció que este torneo iba a marcar su adiós del equipo nacional: “Saben cómo pienso. Soy partidario de esperar y que siga jugando, no retirarlo antes de la Selección. Si no empiezan las lágrimas y él se pone melancólico. Hay que dejarlo jugar, después ya veremos si lo convencemos o no, pero mientras tanto tiene que estar acá y disfrutar del momento”.

Más adelante, volvió a ser consultado por la situación del extremo: “Nosotros no seremos los que le cerremos la puerta, al contrario. Él puede estar con nosotros hasta cuando quiera, incluso cuando se retire, si quiere estar con nosotros, también. Si estoy en otro lado, me lo llevo si quiere. Para mí, sería de ayuda, pero que decida él”.

Por otro lado, fue consultado por un periodista ante la posibilidad de lograr un récord nunca visto a nivel sudamericano, como sería la obtención del Mundial y las Copas América previa y posterior a la Copa del Mundo: “No me interesa, las estadísticas no me interesan. Como cuando perdimos contra Arabia Saudita y teníamos un invicto de no sé cuÁntos partidos. Estaba enojado por la derrota, no por el invicto. Nos enfocamos en querer ganar la final, no que la estadísitica diga que pudimos ganar las finales”.

En este sentido, señaló la importancia de afrontar el último partido con máxima seriedad: “La clave es borrar lo que pasó. Al final, no soy fanático de la estadística. Ya pasó, hay que seguir. Ellos juegan a competir desde chiquitos. No le podés decir ‘se ganó y no se compite más’, va en contra de lo que ellos quieren”.

En charla con los cronistas, Scaloni manifestó que se enfoca en el presente: “No estoy pensando a 10 años. Pienso ahora, lo que viene, y lo que serán las Eliminatorias. Me gustaría que se continúe este camino después”.

MÁS DECLARACIONES DE LIONEL SCALONI

MIRA TAMBIÉN Con un F3, Naranjo retorna a las pistas en el Villicum

La preparación de la final: “Vamos a disfrutar este partido y pensar que va a ser difícil. Estamos a un paso de intentar ganar la Copa. Vamos paso a paso, tranquilos. Nos quedan unos días para descansar. Estamos en una situación privilegiada porque tenemos un día más de descanso, pero estamos ahí a nivel físico y utilizaremos todo para recuperar a todos y hacer un gran partido el domingo”.

¿El pueblo quiere que salga campeón Argentina por Scaloni? “Es demasiado, no. Sería un error. Siempre lo dije, lo sigo sosteniendo. Como ven acá, estoy contento porque le dimos una alegría a la gente, pero solo soy entrenador. Si sería hincha, estaría contento por Argentina, no por el DT. Estoy contento porque la gente está feliz”.

Los posibles rivales en la definición: “Colombia y Uruguay son rivales top, de los mejores a nivel selecciones, veremos el partido, pero sería imprudente si digo que prefiero a uno u otro porque uno ya nos ganó y nos lo puso muy difícil, y Colombia también es difícil”.

El nivel de la selección argentina: “Sinceramente, el equipo ha hecho cosas buenas en todos los partidos. Nunca ha salido de mi boca que estaba disconforme con el equipo, ha salido de no sé quién, pero es imposible estar disconforme con estos chicos. Intentan hacer las cosas bien, el fútbol es intentarlo, aunque las cosas no te salgan; el problema es cuando no lo intentás. Por eso, no sabría decir cuál fue el mejor partido, pero en todos estuvimos a la altura”.

La comunión del público con los jugadores: “Más que acostumbrar a la gente a llegar a la final, se acostumbró a la gente a que este equipo se identifique con ellos, eso es diferente. Más allá de jugar bien o mal, ganar o no, la gente está identificada con el equipo. Después, intentamos que el equipo juegue siempre bien y a veces no se puede”.

Las diferencias entre el campeón de la Copa América 2021 con el actual plantel: “Somos más equipo, ahí todavía estábamos consolidando una idea. El equipo sabe lo que quiere ahora, y en ese momento todavía estábamos en una búsqueda de identidad. Hoy, somos una versión mucho más real”.