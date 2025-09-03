En la antesala del encuentro entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , el director técnico Lionel Scaloni protagonizó un momento cargado de emoción que rápidamente se viralizó en redes sociales.Todo ocurrió en la conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza, cuando el periodista Maxi De Vita Lemus , visiblemente conmovido, tomó el micrófono y le dijo al entrenador: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. Las palabras quebraron la voz del cronista, quien no pudo contener las lágrimas. Scaloni, sorprendido y también emocionado, respondió: “¿Está llorando? No era mi intención. De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él me pasa esto”, mientras se secaba una lágrima.

Scaloni, Messi y la Selección: entre despedidas y futuro

El episodio conmovió a todos los presentes y puso de relieve el impacto emocional que tuvo la consagración mundialista de Qatar 2022 en la vida de millones de argentinos. Además, el periodista le formuló una pregunta sobre lo que se vivirá en el, ya que

Scaloni, que compartió cancha con Messi en su debut ante Hungría en 2005, reflexionó sobre la trascendencia del astro rosarino: “Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el tiempo vamos a entender más lo que esto significó. Mañana será un partido emocionante, pero seguramente no sea el último que juegue en Argentina. Se buscará el momento porque lo merece”, aseguró.

También destacó el valor humano de Messi: “Todo lo que genera cuando entra al predio no se lo vi a nadie. Es un placer dirigirlo. Hoy está, y hay que disfrutarlo”.

Más definiciones del DT campeón del mundo

Durante los 45 minutos que duró el encuentro con la prensa, Scaloni abordó temas futbolísticos clave. Confirmó que Messi será titular ante Venezuela y elogió al joven Franco Mastantuono, recientemente fichado por el Real Madrid, como una “posibilidad” para el once inicial.

Consultado por el presente del equipo post-Qatar, el DT indicó: “Del Mundial para acá el equipo mantuvo una línea pareja, con momentos de buen fútbol. Incluso cuando perdimos, el equipo intentó sostener la idea”.

En cuanto al futuro calendario, habló sobre la posible Finalissima contra España en marzo y las complicaciones logísticas para concretar amistosos internacionales: “La Nations League complica todo. No sabemos aún qué haremos en marzo. En junio seguramente juguemos un partido acá”.

MIRA TAMBIÉN El voleibolista sanjuanino Valentín Pintos cruza la cordillera para conquistar a Chile

Scaloni también se refirió a la integración de jóvenes promesas: “Mastantuono y Nico Paz pueden aportar mucho. Hay que verlos en la cancha, sin olvidarse de la edad que tienen. Pase lo que pase, son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

En medio de emociones y definiciones, la Selección Argentina se prepara para un duelo que será más que un partido. Será, quizás, una despedida simbólica de Messi de los hinchas en el Monumental y una nueva página en la historia de un ciclo que ya es leyenda.