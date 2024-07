Las manos del Dibu salvaron hasta un partido opaco para Messi El arquero volvió a ser el artífice para que Argentina gane en una tanda de penales.

La sufrida clasificación de la Selección Argentina a semifinales de la Copa América luego de los penales ante Ecuador tuvo en Lionel Messi a un protagonista inesperado. ¿Por qué? Porque la Pulga picó el primer remate de la tanda, pero estrelló su remate en el travesaño.

Después de lo que fue el agónico empate de La Tri en el minuto 46 del segundo tiempo, el duelo por los cuartos de final fue directo a los penales. Allí, el capitán fue el encargado de patear el primer intento, pero, sorpresivamente, malogró su intento. Después de un partido en el que claramente no estuvo al 100 por ciento desde lo físico, la Pulga eligió picar su penal, pero tuvo la mala fortuna de que su disparo pegó de lleno en el travesaño del arco.

Segundos después de su intento fallido, el capitán de la Albiceleste dio media vuelta y encaró hacia el centro del campo de juego en medio de lamentos, momento en el cual Alexander Domínguez lo abrazó y lo consoló dentro del área.

No tuvo la mejor de las noches el 10 del combinado nacional. Después de varios días repletos de especulaciones por la molestia muscular que había sufrido ante Chile, Messi fue finalmente titular y jugó los 90 minutos del encuentro. Sin embargo, el capitán tuvo pocas intervenciones y no fue el as de espadas que suele ser para el equipo de Lionel Scaloni.

Dibu Martínez, el héroe de Argentina en los penales

Messi no habrá sido el as de espadas para la Selección Argentina, pero Dibu Martínez fue el ancho de bastos. El arquero del combinado nacional volvió a vestirse de héroe en el partido. Primero, con algunas intervenciones vitales en los 90 minutos; después, con una actuación superlativa en la definición por penales.

o de cara a la tribuna en cada remate contenido. Así, el jugador de Aston Villa tapó los primeros dos penales de la tanda, uno de ellos, a una mano y muy arriba ante el remate de Alan Minda.

Así, Argentina logró el pase a semifinales y espera por el ganador entre Venezuela o Canadá, con la tranquilidad de saber que, aunque Messi no esté al 100 por ciento, Dibu es el guardaespaldas ideal.