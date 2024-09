Las novedades en Boca y River para el Superclásico del sábado Cavani entrenó a la par, mientras que Gallardo evalúa el once del Millonario.

Boca se prepara para enfrentar a River este sábado, desde las 16 en La Bombonera, y en la previa la principal novedad que festeja todo el mundo azul y oro tiene que ver con que Edinson Cavani trabajó a la par del grupo este jueves (al igual que Kevin Zenón) y estará disponible tras un mes de inactividad por un desgarro. El Matador será más que un líder dentro de la cancha. Su influencia en el equipo ha sido superlativa.

El atacante nacido en Salto está volviendo de una lesión muscular grado dos en el sóleo de la pierna izquierda. No juega desde la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro de Brasil y cuando choque con el Millonario habrá cumplido 30 días. Lo positivo dentro de este panroama es que esta mañana trabajó con total normalidad y en tanto todo indica que acompañará a Miguel Merentiel en el ataque.

De esta manera, para Boca será un gran alivio. Primero, porque recupera a un referente del equipo que aportará voz de mando en un contexto difícil para el técnico Diego Martínez, discutido por los últimos resultados y con su continuidad en duda. Pero además, la influencia del uruguayo en el campo de juego es insoslayable desde los datos.

Cavani es el goleador del Xeneize en la temporada con 17 tantos, dos más que Miguel Merentiel, aunque el dato se potencia si se tiene en cuenta que disputó apenas 25 partidos, contra los 40 que jugó su compatriota. Detrás de ellos los sigue el otro centroatacante del plantel Milton Giménez, que tiene cinco desde su reciente llegada.

El dato queda chico comparado a la influencia que tuvieron esos gritos del uruguayo. Es que sus goles sirvieron para cosechar 40 de 50 puntos que disputó el azul y oro. Además supo convertir en partidos importantes, como ante River, San Lorenzo, Racing y la llave de octavos de la Sudamericana frente a los de Belo Horizonte.

El exdelantero de la Celeste supo revertir la imagen dejada en el segundo semestre de 2023 en el que anotó poco y nada y este año se destapó de la mejor manera. Pese a que algunas lesiones lo han obligado a perderse algunos partidos, cuando está en el campo de juego se hace notar. De los 20 tantos con la azul y oro, 17 los hizo en los últimos 21 compromisos y ante River querrá seguir de racha.

Por otro lado, Zenón, que ayer encendió las alarmas al trabajar diferenciado por un golpe en uno de sus tobillos contra Racing, llevó tranquilidad al Mundo Boca ya que este jueves pudo entrenarse sin inconvenientes y se sumó a los ejercicios a la par del resto del plantel. Por lo tanto, no hay dudas de que será titular en el Superclásico.

RIVER

River empieza a ultimar detalles en el once titular para el Superclásico ante Boca, y hoy el técnico Marcelo Gallardo continuará evaluando a sus jugadores para definir si pone titulares o guarda algunos teniendo en cuenta la exigencia que tuvieron el martes en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo-Colo, que terminó 1-1.

Como el próximo martes el Millonario deberá cerrar la llave en el Monumental ante un Cacique que no tendrá actividad el fin de semana, el Muñeco no quiere dar ventajas y por eso sigue fuerte la chance de que disponga un once alternativo. En la práctica de este jueves por la tarde podría haber algunos indicios más claros.

En principio, lo que cuentan puertas adentro en el club de Núñez es que Gallardo y su cuerpo técnico preparan una planificación mientras esperan tomar una decisión. Lo concreto es que van a tomarse hasta el último momento para definir.

En la consideración entran varias cuestiones, pero principalmente la atención está puesta en conocer en detalle qué futbolistas tienen una recuperación más rápida que otros, ya que no van a arriesgar a nadie, y también pesará el desgaste hecho por cada uno. Por el momento la tendencia sigue indicando que en La Bombonera habrá mayoría de suplentes.

Más allá de eso, es probable que haya dos referentes desde el arranque: Franco Armani y Paulo Díaz, quien había vuelto a jugar con el Cacique luego de perderse el duelo de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán. En tanto, los que más están en duda son Matías Kranevitter, Maxi Meza y Fabricio Bustos. El Colo y el lateral estaban tocados por algunos golpes pero podrían sumarse al grupo mientras que el ex-Rayados fue el primero en salir en Chile por haber hecho mucho desgaste.