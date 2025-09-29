Las selecciones de la Liga Sanjuanina eliminaron a Villa Mercedes y se metieron en otra fase de la Copa País En el Bicentenario, la Sub-15 y la Sub-13 golearon y apuntan a una nueva instancia que los llevaría a Rosario, Córdoba o Mar del Plata.

Fin de semana redondo para el fútbol juvenil de San Juan que forma parte del Copa País del Consejo Federal de AFA. Y es que en la doble serie eliminatoria frente a los seleccionados de la Liga de Villa Mercedes, San Luis, los equipos de la Liga Sanjuanina terminaron goleando para clasificar a una nueva instancia que los cruzara con seleccionados de otras regiones del país.

En el partido de cierre, en el cruce de los seleccionados Sub-15, San Juan terminó ganando por 4-0 con dos goles de Tomás Figueroa, otro de Santiago Sabio y el restante de Santino Aguero.



Selección Sanjuanina Sub 15: Lucas Gómez, Bastián Vedia, Mariano Malaisi, Santiago Sabio , Miqueas Pennata, Gerónimo De la Vega, Tomás Figueroa, Benjamín Tello, Santino Agüero, Santiago Muñoz, Santino Molina, Benjamin Sánchez, Alejo Mercado, Laureano Aldeco, Juan Cruz Cortez, Facundo Ramos, Santino Centeno y Valentino Lorca.

En el primer turno, el seleccionado Sub-13 mostró su tremenda superioridad goleando por 6-0 a Villa Mercedes. Santino Abdala en dos ocasiones, Lucas Terranova, Lorenzo Amarfil, Justin Gutiérrez y Alejo Luján fueron los goleadores sanjuaninos.



Selección Sanjuanina Sub13: Santino Rivadero, Lorenzo Amarfil, Jerónimo Ortiz , Fausto Tello , Juan Pablo Martin, Gonzalo Navarro, Lucas Terranova, Alejo Lujan , Bautista Cano, Maico Abdala, Justin Gutiérrez, Augusto Ochoa, Bautista Barbero, Benjamin Galleguillo, Bautista Aciar y Yuthiel Pérez.

Ahora los seleccionados esperan rivales. Rosario, Córdoba o Mar del Plata, determinación que corre por cuenta del Consejo Federal de AFA.