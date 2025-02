Liga Federal Argentina: Hispano logró dos triunfos importantes Los equipos de ambas ramas cosecharon victorias.

Club Hispano logró dos triunfos importantes en ambas ramas, por la tercer fecha de la Liga Federal Argentina. Las chicas derrotaron en duelo sanjuanino a UNAV y los varones hicieron lo suyo ante la Selección Argentina Sub 19 en un partido para el infarto.

En primer turno, las chicas volvieron a la senda del triunfo tras vencer por un 3-0 contundente a Unión Amigas por el Voley. Los parciales para las dirigidas por Duilio Ventimiglia fueron 25-17, 25-17 y 25-21. La máxima anotadora con 14 puntos fue la punta Lucia Romero.

Por otro lado los varones tuvieron un partido complicado, que siempre tuvieron que trabajarlo desde atrás.

Los liderados por el capitán Juan Montañez, tuvieron una gran performance con un partido de cinco sets, por 17-25, 27-25, 21-25, 27-25 y 15-12.El máximo anotador del partido fue el punta receptor José “Mecha” Graffigna con 20 puntos.

La cuarta jornada será en el día de hoy, donde las chicas se midan a las 10.30 ante Argentinos de Pergamino en búsqueda del segundo puesto y los varones a las 20.30, ante Defensores del Norte.

Día 3

Velódromo Vicente Chancay

Femenino

C. Hispano 3 – 0 UNAV

Masculino

C. Hispano 3 – 2 Sel. Argentina Sub 19

Día 4

Estadio Aldo Cantoni

10.30 – C. Hispano vs Argentinos de Pergamino

Velódromo Vicente Chancay

20.30 – C. Hispano vs Defensores del Norte