Liga Profesional: estos son los 16 equipos clasificados y los cruces de octavos La última etapa de la fase regular del torneo ya definió a todos sus clasificados, pero algunos equipos tienen chances de escalar puestos en la tabla.

El Torneo Apertura 2025 vive desde este viernes su última fecha de la etapa regular en donde ya se definieron a los dieciséis clasificados a los octavos de final. Tanto la zona A como la B repartieron los últimos boletos a la próxima instancia, pero todavía hay varios equipos con chances de mejorar su posición final y en ambos grupos todavía no se confirmó el primer lugar.

Por ahora, los cruces de octavos de final serían los siguientes:

Argentinos Juniors (1° A) vs. Instituto (8° B)

San Lorenzo (4° B) vs. Independiente Rivadavia (5° A)

Independiente (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Racing (3° A) vs. Platense (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Huracán (4° A) vs. Deportivo Riestra (5° B)

Boca (2° A) vs. Lanús (7° B)

River (3° B) vs. Tigre (6° A)

En esta última jornada, cada zona contaba con siete de ocho clasificados, y en la definición de la A Estudiantes se quedó con dicho lugar, a pesar de ser goleado 4-0 ante Argentinos Juniors, porque sus tres perseguidores, Newell’s, Defensa y Justicia y Central Córdoba también perdieron sus respectivos partidos.

En la Zona B, Instituto fue quien se quedó con el último cupo a octavos luego de ganarle 2-1 el clásico a Talleres como visitante, desplazando de ese lugar a Godoy Cruz, que sufrió una dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra.

Más allá de que las dos zonas ya conoces a todos sus clasificados, todavía resta definir un factor importante como es el primer lugar de cada una, ya que ese puesto de la tabla te permite disputar todos los playoffs como local hasta la final, que se jugará en Santiago del Estero.

En la Zona A, Argentinos está primero con 33 puntos, pero puede ser superado por Boca, que este domingo visitará a Tigre. El Xeneize tiene 32 unidades y sabe que necesita ganarle al Matador para finalizar arriba, porque en caso de quedar ambos con 33 el Bicho será líder por tener mejor diferencia de gol.

Por otro lado, en la Zona B se juega un mano a mano entre Rosario Central, con 32 puntos, e Independiente, con 29, en el Gigante de Arroyito. Al Rojo sólo le sirve ganar para finalizar primero, mientras que al Canalla le alcanza con un empate para asegurarse la localía hasta semifinales inclusive.

Los partidos que definirán los cruces de octavos de final:

– EN VIVO | Rosario Central vs. Independiente: si gana el Rojo, puede llevarse el Grupo B, mientras que al Canalla le alcanza con el empate para ser 1°.

– Sáb 21.00 | Huracán vs. Barracas Central: el Globo todavía puede asegurarse ser 3° del Grupo B si le gana al Guapo, que ya quedó 6°.

– Sáb 21.00 | Atlético Tucumán vs. Lanús: ante el Decano, ya eliminado, el Granate puede ser 6° si suma de a tres y Platense pierde con Gimnasia.

– Dom 15.30 | San Martín (SJ) vs. Aldosivi: los dos afuera de la pelea pero en un duelo directo por la permanencia. Si el Verdinegro festeja de local, terminará el semestre fuera de la zona roja.

– Dom 15.30 | Gimnasia vs. Platense: al Calamar le sirve ganar para pasar a Riestra y terminar 5°; al Lobo, sumar para escapar del descenso.

– Dom 18.00 | Tigre vs. Boca: con Mariano Herrón de DT interino, al Xeneize únicamente le alcanza la victoria para ser 1°. Tigre puede escalar hasta el 3° si se impone.

– Dom 20.30 | River vs. Vélez: el partido que confirmará el cuadro. El Millo, que como máximo puede ser 2°, jugará con todos los resultados puestos ante un Fortín ya eliminado.