Los 15 datos desconocidos que Messi contó en el stream con su sobrino La Pulga participó del programa de Tomás Messi y reveló varias perlitas poco conocidas de su vida

Lionel Messi participó del programa de streaming llamado Dispuestos a Todo, que se emite por el canal Abitare y que conduce su sobrino ahijado, Tomás Messi, el hijo mayor de Matías, hermano de la Pulga. Durante la hora de charla, el capitán argentino reveló datos desconocidos de su intimidad, tanto familiar como en la selección. A continuación, las 10 perlitas que dejó la entrevista.

El lugar en el mundo que no haya visitado y le gustaría ir

“Por el fútbol tuve la suerte de ir a todos lados y pasear por todo el mundo. Entre comillas, porque voy de un hotel a la cancha o a lugares de entrenamientos. Visité muchísimos lugares y tengo pendiente conocer Argentina que nunca tuve la oportunidad. Siempre lo hablamos con Antonela (Roccuzzo) de hacerlo en familia y visitar nuestro país que es maravilloso. Mucha gente de España me habla de lugares que estuvo por Argentina que no conozco. Sé y vi por por fotos, pero me gustaría recorrer un poco mi país”.

“Siempre que tengo vacaciones voy a Rosario y más ahora que me cambió el calendario y las tengo en diciembre con las Fiestas y el verano en Argentina. Las Fiestas para mí son muy especiales y estar en Rosario con mi gente es sagrado. En un futuro cuando se termine todo esto voy a tener tiempo de sobra para poder visitar. Por ejemplo, Las Cataratas (de Iguazú). No las conozco y es un lugar tan típico para nosotros. Yo no lo visité y me gustaría ir. Antonela fue hace unos años con los nenes y me gustaría volver con ellos”.

Team verano o team invierno

“No tengo prácticamente ropa de invierno. Hace mucho que no me pongo nada, solo una campera o un buzo o pantalón largo como mucho. Campera de abrigo hace mucho tiempo que no me pongo, es raro pero lindo. Me gusta mucho el verano, la paso mal con el frío. La verdad que me cambia hasta el ánimo cuando es invierno, que tiene su parte buena pero yo lo sufría en las canchas. Un poquito de frío y se me congela los dedos y no siento los pies. En Barcelona hace frío, pero no mucho y en París sí. O cuando me tocó jugar en Inglaterra lo sufrí mucho. Siento los pies duros y se me duermen. Es verdad que tiene su parte linda, la de estar en casa calentito con los mates, una buena peli”.

¿Te gusta ser anfitrión en el asado? ¿Qué no puede faltar? ¿La comida que no sea de Argentina que te guste?

MIRA TAMBIÉN Murió Lorenzo Somaschini, el piloto argentino de 9 años accidentado en Brasil

“Me gusta ser anfitrión, invitar, tener gente en casa y organizar. Cuando estoy en Rosario nos juntamos mucho en mi casa porque es más difícil movilizarme con mi familia. Generalmente lo hacemos en casa”.

“Nada especial, nada raro en los asados. Sí me gusta mucho el tema de los postres, más que el asado. Soy muy de dulce. Un buen helado después del asado está bueno y no puede faltar”.

“Soy muy normal para el tema de las comidas. Siguiendo con el tema de los postres la crema catalana de Barcelona es un postre que comí de chiquito y me gusta mucho”.

Si era celoso y su historia de amor con Antonela Roccuzzo

“Ahora no, la verdad. Sí cuando era más joven era celoso. Cuando era pibe y estábamos de novios sí al principio, después ya no”.

“Empecé a jugar en Newell’s a los seis o siete años, de muy chiquito. Me hice muy amigo de Lucas, primo de Anto y uno de mis mejores amigos de toda la vida. Me iba a la casa de él a comer y me quedaba a dormir. Ahí la conocí, desde muy chiquito y siempre nos gustábamos, éramos amigovios, como se decía. Con 13 años me fui a España y perdimos el contacto porque la comunicación de antes era más difícil. Era a través de cartas o e-mails o llamados por teléfonos del fijo, porque no había celulares y era caro además una llamada internacional. Nos distanciamos mucho por eso. Con Lucas también nos veíamos y hablábamos muy poco. A los 16 ó 17 nos volvimos a reencontrar. La comunicación y los medios lo hacían más fácil. Estaba el messenger y chateábamos por ahí. Los e-mails eran más seguidos y nos fuimos acercando otra vez. No habíamos perdido el sentimiento que teníamos de chico. No había cambiado nada y a los 19 ó 20 años nos pusimos de novio”.

“El reencuentro fue cuando fui a la Argentina y para mí era más fácil poder movilizarme. Estaba con Matías que me llevaba a todos lados. Fui a visitar a Lucas y busqué la excusa para ir a verla a ella. Ahí arrancamos a hablar otra vez. Lucas se ponía celoso, no me dejaba ir a comer a su casa, no le gustaba mucho porque no quería que nos viéramos. Era muy celoso, aunque después se soltó”.

MIRA TAMBIÉN Argentina tiene su camiseta

Su faceta actoral en Bad Boys y cómo se lleva con el inglés

“Entiendo todo o casi todo, pero de a poquito me voy largando a hablar. Creo que es soltarme y animarme porque por vergüenza no lo hago, pero creo que ya podría largarme y entender bastante”.

“Como actor me gusta y me divierto. Hace muchos años que vengo haciendo publicidades y cada vez le agarré el gustito. Voy soltándome más cuando son cosas graciosas y hay buen ambiente, eso está bueno, me divierte. Sí, me pone nervioso, pero intento poder guardármelo para adentro y que no se note, más allá que son momentos para reírse y pasarla bien. El nerviosismo de querer hacerlo bien también está, porque hay cámaras y mucha gente a la hora de la grabación”.

El jugador con más pica en un partido de fútbol

“Con varios del Real Madrid. Sergio (Ramos) fue uno y después fuimos compañeros, pero nos hemos peleado bastante. Generalmente los clásicos eran intensos y a veces chocábamos”.

Qué programas de chico veía y la novela que mandaba a grabar

“Veía Cebollitas o Chiquitas. No era mucho de mirar dibujitos, no me gustaban. De más grande me gustaba mucho mirar novelas. Valientes me las llevaban a Barcelona porque allá no podía verlas. Me las grababan y me las mandaban. Campeones o Son Amores, eran otras”.

MIRA TAMBIÉN JJOO: el último tren a París

El insulto más ingenioso que recibió en una cancha

“Ninguno en especial, pero sí me acuerdo que en la Copa América 2011 en Argentina cuando jugamos en Santa Fe me dijeron de todo a mí y a toda la Selección. Fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me puteaban de todos los colores”.

Qué hizo con el primer sueldo como jugador

“Lo gasté en mi familia, fue todo para ellos. Fuimos intentando de arreglar la casa. La idea era acomodarnos un poquito”.

En qué deporte es malísimo

“El tenis, que es más difícil. Tenés que saber jugar bien porque es muy técnico. Intenté hace muchos años y con Antonela fuimos a un par de clases, pero no sé jugarlo. Es diferente golpeo respecto al pádel, que no soy bueno, pero me gusta jugar. Intento pasarla como puedo, corro y soy de no dar una pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada. Simplemente intento devolverla y pasarla”.

El día que lo hizo enojar a su hijo Mateo porque es muy calentón

“Mateo es intenso, no para, está todo el tiempo al 100. No tiene un segundo de descanso. Es inquieto y está todo el tiempo queriendo hacer cosas. Ese video viral le tiré un +4 porque se lo hice a propósito para hacerlo calentar. Mateo es calentón y me reía de cómo se ponía, fue más que nada por ese lado que por querer ganar yo.

A mí sí me gusta ganar a todo y me caliento. Se me pasa rápido, pero en el momento sí me gusta ganar. Soy del estilo de no dejar ganar a nadie, pero a veces por no aguantar los quilombos después cedemos un poquito. A veces hay que dejarlos ganar para que no se arme quilombo (por los chicos de la familia). Los chicos de ahora son muy atrevidos, cuando jugamos son atrevidos así que a veces había que ubicarlos”. (NDR: porque le tiró dos caño a su ahijado Tomás como venganza de recibir uno).

MIRA TAMBIÉN Cierre de la fecha 17 con dos empates

¿Te perfumás para entrenar?

Sí, me gustan mucho los perfumes y me suelo perfumar. En realidad, entreno a la mañana y lo hago cuando me cambio, no es que me perfumo antes de salir a entrenar. Pero sí me gustan mucho.

Intimidades de la selección argentina

“Es difícil elegir a uno que se vista mejor porque cada uno tiene su estilo y por ahí te gusta más o menos, pero elijo a Otamendi porque tiene mucha onda para vestirse”.

“El de los buenos mates es Fideo (Di María). Compartimos mucho tiempo en la Selección y también un año cuando estuvimos juntos en París. Hace buenos mates”.

“¿El más desordenado? Siempre compartí con el Kun (Agüero) y desde que no está no tengo compañeros. Siempre nos juntamos varios en una misma pieza y se termina generando desorden normal por la cantidad de gente que somos en un espacio tan chico. Pero Rodri (De Paul) es bastante desordenado”.

“¿Peor compañero de truco? Generalmente siempre somos las mismas parejas y no cambiamos. Cada uno tiene su equipo armado y hay buenos jugadores de truco en general”.

“¿Los que se perfuman y se arreglan para jugar? Es más de peinarse o acomodarse el pelo para salir peinado y cómodo. Es más general y ninguno en especial, a todos los pongo por igual”.

¿Messi come a escondidas?

“No, pero sí que a la noche cuando Antonela y los nenes se duermen y yo por ahí me quedo mirando tele o algún partido hasta tarde bajo a buscar algo dulce para comer. Me gusta mucho, algún chocolate, alfajor o lo que encuentre en el momento”.

El mensaje al público argentino de cara al debut por la Copa América

“Que trataremos de dar el máximo una vez más y conseguir el objetivo que no es fácil. Nos estamos preparando para pelearla y volver a ganarla. Gracias al cariño de toda Argentina, para mí era muy especial conseguir todo lo que conseguí y tener el cariño de Argentina, un lugar que tanto quiero. Mi lugar, mi casa y soy un agradecido por todo el cariño que recibo”.