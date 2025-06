Los ásperos cruces entre Lionel Messi y James Rodríguez: el motivo del enojo del argentino con el colombiano El capitán albiceleste se mostró bastante disgustado y distante del 10 cafetero

Lo que no faltó en Argentina-Colombia, cotejo válido por la Fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, es roces y pierna fuerte. Incluso en lo dialéctico. Y en este último plano el abanderado albiceleste fue Lionel Messi, quien recibió de forma distante a James Rodríguez, a esta altura un histórico rival que tuvo declaraciones polémicas a horas de disputarse el match que terminó 1-1 en el estadio Monumental.

El saludo de Messi con James Rodríguez fue con gesto adusto, casi protocolar, como si se tratara de una obligación. No existió la camaradería de otras oportunidades ni el reconocimiento afectuoso de uno a otro. Se dieron la mano, intercambiaron banderines y no mucho más. Simplemente se dedicaron a oír las palabras del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez y elegir el arco y saque.

Ya en el complemento, cuando la temperatura del partido se había elevado, los número 10 tuvieron un cruce de palabras poco amistoso en el que pareció que Messi le recriminaba a James alguna cuestión. Como ambos se taparon las bocas para que no se leyeran sus labios, fue imposible saber a qué hacían referencia, aunque lo cierto es que no intercambiaron palabras afectuosas.

Messi le recriminó a James sus dichos contra Argentina. Capitán. pic.twitter.com/AkMvhTP9jk — Messias (@Messias30_) June 11, 2025

¿Por qué Messi mantuvo esta postura con James? Es que el colombiano había cuestionado el triunfo de Argentina en la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos. “El árbitro (el brasileño Rodolfpho Toski) influyó mucho y favoreció a Argentina. No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro. Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos ser campeones”, fueron los dichos de Rodríguez en una entrevista con el programa español El Chiringuito.

Y sus declaraciones fueron pensadas, porque luego amplió: “Lo más raro es que en todos los partidos han salido los audios del VAR y en el de la final no. Eso es lo que digo, raro, curioso. ¿Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no? Algo raro pasa ahí”.

Rodrigo De Paul, de forma indirecta, le había contestado a James antes del encuentro en Buenos Aires: “Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. A nosotros en todos estos años nos faltaron mucho el respeto. Nadie nos ayudó, todo lo conseguimos solos. Hace seis años que somos la mejor Selección de todas”. Y añadió: “Hay algunos que nos quieren bajar un poco esa vara y esta Selección es muy grande. No nos importa quién está enfrente o qué nos jugamos, sino la camiseta que tenemos puesta y al país que representamos”.