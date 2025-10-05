Los audios de Colapinto y el ingeniero de Alpine en el GP de Singapur de F1 Stuart Barlow le explicó al argentino por qué lo hicieron parar temprano en los boxes. Además, la frustración del piloto una vez que vio la bandera de cuadros

La estrategia de Franco Colapinto durante el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 estuvo marcada por una serie de decisiones tácticas y momentos de tensión en la radio del equipo. En una competencia donde la gestión de los neumáticos y la posición en pista resultaron determinantes.

El piloto argentino largó con neumáticos blandos y en el 15º giro recibió una instrucción precisa de Alpine a través de su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, quien le comunicó: “Okey, amigo, el objetivo es hacerle el undercut a algunos autos. Lawson es el primero”. Esta directriz definió el enfoque de Colapinto tras su temprana entrada a boxes, buscando superar a rivales clave mediante la estrategia del undercut, que es entrar a boxes antes que los rivales que están adelante.

El desarrollo de la carrera mostró a Colapinto realizando una largada destacada, aunque la elección de neumáticos medios, que debió mantener durante más de cuarenta vueltas, condicionó su rendimiento en los tramos finales. Esta situación lo llevó a perder posiciones y concluir en el 16° puesto. Al cruzar la meta, el piloto expresó su descontento a través de la radio con una frase contundente: “Qué carrera terrible”.

El fin de semana en Singapur resultó especialmente exigente para el joven de 22 años, quien, pese a las limitaciones mecánicas de su monoplaza, logró mostrar destellos de competitividad. Durante la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3), Colapinto evidenció un ritmo alentador. En la clasificación, inició con tiempos que le permitían aspirar al ingreso en la Q2 y marcó su mejor vuelta en 1:30.982 en su segundo intento. Sin embargo, en el último giro, diversos factores conspiraron contra su progreso: la falta de adherencia del coche, un leve contacto con el muro y la presencia de varios rivales que obstaculizaron su trayectoria.

La frustración de Colapinto se hizo evidente en la comunicación por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. En ese intercambio, el piloto argentino manifestó: “¿Qué carajo? Todos me bloquearon, amigo. ¡Ellos me bloquearon!”. Barlow intentó tranquilizarlo con un mensaje de comprensión: “lo sé, amigo, lo sé. Eso lo van a tener que revisar después”. No obstante, Colapinto insistió en su malestar, agregando: “¿Qué carajo? Qué carajo… Es una locura, amigo. Todos me bloquearon, estaban en el medio del camino. En el medio del p… camino. Es un chiste. Esto es simplemente increíble”.

El incidente al que aludió el piloto ocurrió en el último sector de la vuelta, donde se encontró con Liam Lawson (Racing Bulls) y los dos representantes de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz. Precisamente en esos tramos perdió el tiempo necesario para avanzar en la clasificación. Tras el episodio, Colapinto consultó a su ingeniero: “Estoy afuera, ¿o no?”, a lo que Barlow respondió: “Sí, amigo. Estamos afuera. Sí, perdón por eso”.

A pesar de la decepción, Colapinto fue enfático al atribuir la responsabilidad de lo sucedido a los demás pilotos. En la radio, expresó: “La p… madre. ¡Dios! No, no, no es nuestra puta culpa. Es su culpa. Tienen que mirar a los espejos, tienen que decirles dónde estamos. Simplemente, nos bloquearon”.

La carrera en Singapur fue ganada por George Russell, quien aún no firmó la renovación de su contrato con Mercedes, pero con su segunda victoria en el año se acerca a poder rubricar su continuidad. Fue escoltado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Cuarto fue Oscar Piastri (McLaren), quien continúa liderando el campeonato y su escudería obtuvo el bicampeonato de Constructores.

La próxima fecha será del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.