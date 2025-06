Los detalles del encuentro entre Gabriela Sabatini y Franco Colapinto La leyenda del tenis visitó al pilarense en Barcelona y compartió sus sensaciones dentro del evento.

El Gran Premio de España reunió este domingo en el circuito de Barcelona a lo más destacado del automovilismo mundial y a un grupo selecto de figuras del deporte. Entre ellas, Gabriela Sabatini, histórica tenista y una de las máximas leyendas albicelestes, no quiso perderse la participación de Franco Colapinto en la novena ronda del año de la Fórmula 1 y viajó especialmente para saludar al joven piloto antes del inicio de la actividad.

La expectativa por la presencia de Colapinto, quien disputa su tercera carrera de la temporada con el equipo Alpine, moviliza cada semana a miles de fanáticos argentinos y convoca la atención de grandes figuras del deporte nacional. Sabatini se acercó al paddock de Montmeló y compartió algunos minutos con Colapinto, generando una postal inolvidable que rápidamente recorrió las redes sociales y fue destacada por la cuenta oficial de la F1. Allí, publicaron una foto en la que ambos aparecen sonrientes, acompañada de una breve descripción: “La leyenda del tenis pasó a desearle buena suerte a Franco antes del GP de España”.

Sabatini, invitada como embajadora de Renault Argentina (la marca automotriz propietaria del equipo Alpine), explicó su presencia en el circuito y recordó su vínculo con la industria automotriz nacional: “Ya sabemos lo que es Renault, la historia que tiene en nuestro país. La Coupé Fuego fue mi primer auto en Argentina. Me encanta la velocidad, me encanta manejar y me gusta la adrenalina. Hoy en día, que puedo ir por todos lados, prefiero ir en auto que en avión”, relató la ganadora de 27 títulos profesionales durante una charla con ESPN.

La ex tenista se mostró especialmente emocionada al ver ondear la bandera argentina en un contexto internacional como el de la Fórmula 1. “Lo vi en Montecarlo hace unos días y me dio una emoción enorme ver ahí a un argentino, y más aún a Franco. Es la primera vez que vengo a Barcelona y ya se está viviendo un clima increíble”, confesó, resaltando el entusiasmo que genera en ella la incursión de deportistas argentinos en la elite del deporte mundial.

Al recorrer el sector exclusivo de la F1, Sabatini compartió una observación sobre el mundo de la alta competencia y las diferencias entre el automovilismo y el tenis en la previa de los grandes eventos: “Cuando fui a una carrera hace un par de años, en la que también estuve con los pilotos, estaban hablando media hora antes con gente, haciendo actividades, compromisos. Y yo les pregunté si no sentían presión y si no tenían que estar concentrados, y me dijeron que estaban acostumbrados. Eso, para un tenista, no existe, ya que nosotros teníamos que enfocarnos todo el día en el partido”.

En su análisis, la campeona del US Open ponderó el fervor con el que los aficionados apoyan a Colapinto cada fin de semana pero advirtió sobre la importancia de saber gestionar ese entorno: “Tiene su lado recontra positivo: contar con todo el apoyo de la gente, que te estén alentando. Por otro lado, hay que saber manejarlo, porque no es fácil. Creo que no hay que perder de vista el objetivo: dónde estás, por qué estás acá y en qué tenés que concentrarte. Conectarte con lo que te hace bien, que eso te dé energía, y después volver más fresco otra vez a competir”.

El ida y vuelta entre Colapinto y Sabatini, sin embargo, no empezó ahí. En la previa del fin de semana, el piloto argentino participó de una entrevista donde recibió algunos regalos por su cumpleaños y un mensaje grabado de la ex tenista. En el saludo, Sabatini lo desafió a un partido de pádel y propuso como su compañero al periodista Juan Fossaroli, mientras que Colapinto respondió en tono divertido: “Yo voy con Bela”, en referencia a Fernando Belasteguín.

Franco Colapinto llegó al último día del Gran Premio de España con sensaciones divididas después de lo que fue la clasificación el día previo. El argentino quedó eliminado en la Q1 por una falla en su auto: “Fue algo de la caja o el embrague, no sé bien qué pasó. Es una pena cuando te deja esto sin posibilidades de pelear en la qualy. Más en la Q1, creo que teníamos buen ritmo. Estaba fuerte, noveno antes de mi último run y tenía todavía mucho para mejorar”.

Después de la clasificación,la escudería francesa emitió un comunicado en el que explicó a que se debió la falla del monoplaza de Colapinto. “Tras examinar el coche y los datos de Franco después de la clasificación,el equipo ha identificado un problema en la transmisión. Se darán más detalles antes de la carrera de mañana”, indicó el equipo en sus redes sociales.