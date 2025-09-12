Los mejores pilotos de Cuyo disputarán la quinta fecha del motocross en Santa Lucía El circuito Santa Lucía MX Park recibirá la nueva fecha que contará con la presencia de pilotos locales, de Mendoza, San Luis y La Rioja.

El motocross cuyano llega al departamento Santa Lucía. El circuito Santa Lucía MX Park recibirá al mejor motocross de Cuyo, con la presencia de pilotos locales, de Mendoza, San Luis y La Rioja, en la segunda competencia oficial que tiene este nuevo lugar. El evento, que a la par abrirá el campeonato sanjuanino, tendrá la organización del Club MX San Juan.

La actividad comienza el sábado con entrenamientos y clasificaciones a partir de las 11:00 hasta las 17:00, con un intervalo sobre las 14:00 para el mantenimiento de la pista. El domingo a las 10:00 se largan las primeras mangas, hasta las 13:30, y una hora más tarde se largan las segundas mangas, para finalizar a las 17:30 con entrega de premios.

Las entradas tendrán un costo de $8.000 por persona para ambos días, y el cronograma contará con las siguientes categorías: Promocional/Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, C y Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2.

Sobre el circuito

Para reactivar el motocross provincial y dar continuidad al legado de Alberto “Wey” Zapata, impulsor de esta iniciativa, el Club MX San Juan inauguró el Circuito MX Park, un espacio destinado al entrenamiento y formación de nuevos pilotos. La Municipalidad de Santa Lucía siguió con esta propuesta y apoyó para que el circuito se pueda construir.

La apertura oficial se llevó a cabo en la tarde del sábado 15 de marzo en Santa Lucía, en un predio cercano al Camping Don Bosco, con el respaldo del intendente departamental, Juan José Orrego, y el esfuerzo conjunto de la comisión directiva del club.