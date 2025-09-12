El motocross cuyano llega al departamento Santa Lucía. El circuito Santa Lucía MX Park recibirá al mejor motocross de Cuyo, con la presencia de pilotos locales, de Mendoza, San Luis y La Rioja, en la segunda competencia oficial que tiene este nuevo lugar. El evento, que a la par abrirá el campeonato sanjuanino, tendrá la organización del Club MX San Juan.
La actividad comienza el sábado con entrenamientos y clasificaciones a partir de las 11:00 hasta las 17:00, con un intervalo sobre las 14:00 para el mantenimiento de la pista. El domingo a las 10:00 se largan las primeras mangas, hasta las 13:30, y una hora más tarde se largan las segundas mangas, para finalizar a las 17:30 con entrega de premios.
Las entradas tendrán un costo de $8.000 por persona para ambos días, y el cronograma contará con las siguientes categorías: Promocional/Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, C y Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2.
Sobre el circuito
Para reactivar el motocross provincial y dar continuidad al legado de Alberto “Wey” Zapata, impulsor de esta iniciativa, el Club MX San Juan inauguró el Circuito MX Park, un espacio destinado al entrenamiento y formación de nuevos pilotos. La Municipalidad de Santa Lucía siguió con esta propuesta y apoyó para que el circuito se pueda construir.
La apertura oficial se llevó a cabo en la tarde del sábado 15 de marzo en Santa Lucía, en un predio cercano al Camping Don Bosco, con el respaldo del intendente departamental, Juan José Orrego, y el esfuerzo conjunto de la comisión directiva del club.