Los motivos por los que no volverán todavía las hinchadas visitantes a los estadios porteños La reunión entre las autoridades del área de Seguridad y los dirigentes de AFA no llegó a buen puerto.

La prueba piloto para el regreso del público visitante se pasó sin problemas. Tanto en Lanús, que recibió a Rosario Central, como en Córdoba, donde los hinchas de River coparon el Mario Alberto Kempes, se vivieron jornadas en paz. Sin embargo, los hinchas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán que seguir esperando.

Tras la extensa reunión entre la AFA y el Ministerio de Seguridad porteño, se dejó en claro que no habrá partidos con visitantes en 2025 ya que ese puntapié no no convenció a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires ni a los clubes que tienen jurisdicción en Capital

La charla encabezada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, junto con Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad, y Juan Manuel Castrilli, subsecretario de Eventos Masivos y Deportivos, no concluyó de manera positiva para concretar el regreso de ambas hinchadas en los encuentros de la Liga Profesional.

No son solo River y Boca los clubes de la Ciudad que se niegan a recibir visitantes, según supo TN. Por eso desde el organismo apuestan a hacer próximos relevamientos en los estadios para buscar soluciones ya que consideran que para que los partidos se jueguen con ambas hinchadas “tienen que estar dadas las condiciones”.

En concreto, los motivos por los que el público visitante no volverá en los estadio de la Ciudad de Buenos Aires son varios, que van desde la seguridad hasta la infraestructura.

Los estadios fueron reformados para los locales

Desde la prohibición del público visitante en 2013, los clubes pertenecientes a CABA realizaron distintas reformas con el paso del tiempo para adaptar sus estadios a la hinchada local. En ese lapso se quitaron alambrados y se modificaron sectores con el objetivo de darle al socio una mejor experiencia. Estas obras no podrán retrotraerse en el corto plazo.

La venta de abonos para los socios

Otro de los factores que dificulta la redistrubución de las tribunas en los estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está relacionada a la venta de abonos, la cual suele realizarse para un plazo de una temporada. Los socios tienen comprado su lugar en la cancha hasta fin de año, por lo que no pueden ser trasladados hasta la renovación de los asientos en 2026.

Consecuentes problemas de seguridad

Al no contar con las obras necesarias para dividir las hinchadas en los estadios de CABA, tampoco se puede garantizar la seguridad de los simpatizantes que asistan a los partidos que se desarrollen en la ciudad. En caso de impulsar la iniciativa, los trabajos en las tribunas demandarán dinero y tiempo para cumplir con los requisitos.

Por estos motivos, entre otros, no habrá público visitante en los estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, hasta fin de año. Tanto la AFA como el Gobierno de CABA trabajan para elaborar un plan que contemple las problemáticas de las canchas y asegure nuevas obras para adaptar las tribunas.

