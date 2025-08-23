Los Pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los All Blacks en Argentina El seleccionado de Felipe Contepomi derrotaron 29-23 a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani

Los Pumas hicieron historia con su primer triunfo ante los All Blacks como local por la segunda fecha del Rugby Championship, y se impusieron 29-23 en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Con esta victoria, el seleccionado argentino de rugby consiguió su cuarto triunfo en la historia frente a Nueva Zelanda, la potencia de este deporte por excelencia. Además, equilibró las posiciones en el Rugby Championship, ya que todos los participantes ganaron un partido. En la siguiente jornada, Los Pumas visitarán a Australia el sábado 6 de septiembre.

En desarrollo