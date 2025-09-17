Los sanjuaninos Gonzalo y Franco Molina, presentes en la última fecha de la Copa del Mundo de BMX Los hermanos serán parte de la Selección Argentina y competirán este sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Los hermanos Gonzalo y Franco Molina serán, nuevamente, los únicos ciclistas sanjuaninos que formarán parte de la Selección Argentina de bicicross en modalidad carrera (BMX Racing). El desafío inminente será el cierre de la Copa del Mundo 2025. El seleccionado nacional tendrá el honor de ser anfitrión, este fin de semana, en Santiago del Estero y ante los mejores pilotos del mundo.

Tal cual fue oficializado en su momento por Unión Ciclista Internacional, las últimas dos fechas de la Copa del Mundo se disputarán en ‘La Catedral’ de Argentina, nombre con el que se conoce a la pista santiagueña. El quinto parcial será este sábado 20 y el sexto (el último) el domingo 21, coincidente con el Día de la Primavera.

Vale recordar que las primeras cuatro fechas se celebraron a mediado de año, todas en Europa, y con la dupla sanjuanina presente. Las primeras dos se disputaron el 14 y 15 de junio en Sarrians, Francia; el par de fechas siguientes fueron el 21 y 22 de junio en Papendal, en Países Bajos.

Del dúo sanjuanino, habitués del Club Bicicross San Juan en Rawson, el menor es Franco, quien tiene 21 años. Representa al país en la categoría Hombres Sub 23 (U23 Men). En Copa del Mundo, este año su mejor performance fue octavos de final. Gonzalo, de 30 años y con dos Juegos Olímpicos en su haber, continúa compitiendo en Hombres Elite (Elite Men). Su mejor ubicación fueron las semifinales del 22/06 en suelo neerlandés.

Al tratarse del cierre de la Copa, y por cercanía geográfica, la Selección contará con un total de 28 pilotos inscriptos. Entre los hombres elite, además de Gonzalo Molina, estará Federico Villegas, Emiliano de la Fuente, Leonel Liendo, Fermín Scoppa, Joaquín Azurmendi, Exequiel Torres y Claudio Díaz Caballero. En hombres Sub 23, con Franco Molina incluido, también estará Gianni Daddona, Francisco Andrés Lazarte, Thomas Maturano, Tiziano Chávez, Lisandro Díaz, Benjamín Bulacia, Valentino Vallejo, Mateo Villalba, Santiago Jesús Cejas, Marco Cardoso, Federico Capello, Agustín Ezequiel Núñez y Joaquín Salum. Por el lado de las damas, Agustina Cavalli será la única en la categoría elite. Y entre las Sub 23 estarán Guillermina García, Luana Ruiz, Alma Piñeiro, Mía Valentina Torres y Agostina Ruarte. Todo el seleccionado será dirigido por el entrenador Ariel Katogui.

Por último, vale citar que en el marco de la Copa del Mundo, la Federación Argentina de Bicicross aprovechará el evento para celebrar una fecha más de su Campeonato y Open Argentino. De esta competencia también formarán parte ciclistas sanjuaninos.

