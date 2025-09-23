Lourdes Poblete, la sanjuanina que busca hacer historia en el Mundial de pesas en Buenos Aires La pesista de San Juan tiene marcas como para ilusionarse en el torneo de este fin de mes.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre próximo, se desarrollará en Parque Olímpico de la Juventud, en Buenos Aires, el Mundial de la Argentina Powerlifting League (APL). Entre los cientos de participantes, habrá una representante sanjuanina, Lourdes Poblete, quien llega al certamen donde participarán atletas, por ejemplo, de otros países como Chile, Uruguay, Ecuador y hasta Australia.

La atleta, de 23 años, tendrá su participación en la categoría hasta 100 kilos de pesos corporal, dentro de la modalidad RAW, es decir, sin soportes físicos para realizar los tres ejercicios que tiene la Potencia: sentadilla, fuerza en banco y despegue.

Poblete accedió al torneo ecuménico debido a que es la última campeona Nacional de la APL, donde obtuvo diversos récords.

Su participación conlleva un gran esfuerzo físico y mental, pero también desde lo económico. Es que, por ejemplo, la inscripción resultaron 135 dólares, algo de poco más de 200 mil pesos al cambio del día de hoy en el dólar blue. A ello, habrá que sumarle su inscripción anual de 50 dólares más en la APL, más los costos de traslados y hospedaje.

Por eso, Lourdes, quien ya resultó campeona sudamericana y nacional en otra federación como la IPF, solicita el apoyo del sector privado para costear estos gastos. Aquellos que estén interesados pueden comunicarse al celular 264411588.