Luego de la eliminación, la lista de candidatos de Riquelme para nuevo DT de Boca Mariano Herrón volvería a la Reserva y el Consejo de Fútbol avanza en la búsqueda del orientador.

Boca sufrió otro duro golpe al quedar eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura en manos de Independiente. Luego de quedar afuera en la Libertadores contra Alianza Lima y de perder el Superclásico frente a River en el Monumental, La Bombonera fue testigo de otra derrota que puso en jaque a la conducción técnica y también directiva. Los hinchas volvieron a insultar y el próximo compromiso será el Mundial de Clubes. ¿Quién será el DT para debutar ante Benfica?

Si bien ayer Mariano Herrón no brindó precisiones sobre su futuro en el Xeneize, es un hecho que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol lo removerán de su cargo y proyectan que vuelva a la Reserva. Será decisión del hasta anoche interino seguir en la institución al mando del segundo equipo o rescindir definitivamente su vínculo para lanzarse como entrenador en solitario. “A los jugadores hoy no se les dice nada, hay un dolor grande, se reflexionará a partir de mañana y en los próximos días”, declaró Herrón, quien anoche no tuvo contactos con los directivos. El plantel, en la jornada de martes, gozará de día libre.

Al margen de esto, a Infobae ya le habían confiado desde Brandsen 805 que Boca iba a viajar a Estados Unidos con un nuevo estratega independientemente de la suerte deportiva del equipo en lo que restaba del torneo local. Y la danza de nombres reapareció consumada la eliminación ante el Rojo, tal como había ocurrido

cuando se confirmó la salida de Fernando Gago.

Eso sí: este medio le remarcaron que hay un “técnico de experiencia” apalabrado, y que el deseo es que el lunes esté al frente del plantel. Sin embargo, el nombre no trascendió. Aunque estos detalles achican la nómina.

Uno de los principales candidatos desde la partida de Pintita había sido Gabriel Milito, de quien se dijo hubo comunicación por parte del Consejo. Esta versión fue desmentida vehementemente desde el Boca Predio. En tanto, el Mariscal fue sondeado por dos clubes mexicanos en las últimas semanas, aunque por el momento no concretó su arribo a ningún equipo y permanece a la espera de otra oportunidad que lo seduzca desde el proyecto deportivo tras su despedida de Atlético Mineiro. Se mencionó de forma extraoficial que no estará dispuesto a tomar Boca por su ligazón con Independiente y la rivalidad entre los clubes, aunque todavía no está descartado del todo.

El segundo hombre en escena es Gustavo Quinteros, un técnico que había sido elogiado por el Consejo el año pasado cuando desandó su camino en Vélez camino al título de Liga Profesional. El naturalizado boliviano ganó 13 títulos en cuatro países distintos y dirigió por última vez a Gremio de Porto Alegre, donde llegó a convivir en el vestuario algunos días con Agustín Marchesín. Además, conoce a los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios por su paso en Colo Colo, mientras que Leandro Chavo Desábato, su ayudante de campo, tiene relación con Marcos Rojo por Estudiantes de La Plata.

Se instaló otra vez el nombre de Gerardo Martino, quien tuvo sondeos del fútbol brasileño en el último tiempo. Sin embargo, desde el Boca Predio ya le habían deslizado a este medio que el Tata esta vez no estaba en carpeta, al mismo tiempo que desde el entorno del entrenador tampoco vieron con buenos ojos su posible desembarco a la Ribera. Lo mismo ocurrió con el Kily González, de buena relación con Juan Román Riquelme por su convivencia en la selección argentina, pero que entienden que no es su momento para tomar este fierro caliente: “Ni se lo nombra”.

Eduardo Domínguez se descartó a sí mismo al afirmar públicamente que estaba comprometido con la causa en Estudiantes de La Plata y decir que “a los números que no conozco, no los atiendo”. Otro con pulgar abajo que había circulado la última semana en las redes sociales es Martín Anselmi. El ex DT de Independiente del Valle y Cruz Azul se encuentra muy a gusto en Porto de Portugal y planifica labores para la próxima temporada. “Le costó mucho llegar a Europa, no se va a ir así porque sí”, confiaron desde el entorno del entrenador. Además, desde Boca también desestimaron un contacto.

¿Habrá posibilidad de que se concrete un tercer ciclo de Miguel Ángel Russo al frente de Boca Juniors? El actual entrenador de San Lorenzo de Almagro está enfocado al 100% en las semifinales que afrontará el Ciclón, pero el pésimo momento institucional de la entidad de Boedo sembraron interrogantes sobre su futuro. Hay quienes dicen que si no se acomodan ciertas cuestiones, el último DT campeón de América con el Xeneize pegaría el portazo a mediados de año a pesar de que tiene contrato hasta diciembre. Y ahí quedaría en libertad para retornar a la Ribera. Su relación con Riquelme se mantiene. ¿Cuál será el nombre “apalabrado” para surfear este difícil momento?