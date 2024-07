Luego de un polémico video, Emanuel Yori decidió rescindir su contrato con San Martín El mismo jugador indicó que ha recibido amenazas y utilizó las redes sociales para pedir disculpas.

Hace algunas horas se conoció la decisión del futbolista verdinegro, Emanuel Yori, de rescindir su contrato con el equipo del Pueblo Viejo luego de que se viralizara un video en donde se burla de un pequeño con discapacidad.

Fue el perfil de Facebook del Club Unión, quien cargó las imágenes donde se ve al menor que recibe al plantel de San Martín y en un momento de la filmación, Yori lo imita.

Por este episodio, el mismo jugador sostuvo que recibió amenazas y que de común acuerdo con la institución rescindirá su contrato. Por su parte, Yori utilizó las redes sociales para pedir disculpas.

Su descargo en las redes:

El texto completo:

“Quiero disculparme con Santi y su familia por lo sucedido. Lo siento, de verdad.

Entiendo que todo lo que pueda decir, no arregla mi accionar, pero quiero que sepan que estoy arrepentido y me gustaría poder remendar mi error.

La inclusión es un pilar fundamental en la sociedad y realmente, lo viralizado, no va de la mano con mis

pensamientos.

Nuevamente pido disculpas y quedo a disposición de Santi y su familia”.