Manchester United quiere a Julián Álvarez y piensa en una oferta descomunal El club inglés estaría dispuesto a pagar 120 millones de libras por el delantero argentino, quien se convirtió en una pieza clave en el equipo de Simeone. Sin embargo, tanto el jugador como el Atlético de Madrid no ven con buenos ojos su salida.

El Manchester United está decidido a revolucionar el mercado de pases y tiene en la mira a Julián Álvarez. Según informó el medio español Ok Diario, los Red Devils planean ofrecer 120 millones de libras (más de 144 millones de euros) para quedarse con el delantero argentino, figura indiscutida del Atlético de Madrid.

Desde su llegada al equipo colchonero en agosto pasado por 75 millones de euros fijos más 20 en variables, la Araña se ha convertido en una pieza fundamental para Diego Simeone. En 36 partidos disputados, lleva 17 goles y 4 asistencias, despertando el interés de varios clubes europeos. Sin embargo, el Manchester United es el primero en avanzar con una propuesta concreta.

A pesar del atractivo económico, tanto el Atlético de Madrid como el propio Álvarez no parecen dispuestos a aceptar la oferta. El club español lo considera un activo estratégico y no tiene intención de desprenderse de él, más aún ante la posible salida de Antoine Griezmann rumbo a la MLS. Por su parte, el delantero argentino ha encontrado estabilidad y protagonismo en Madrid, por lo que no ve con buenos ojos un cambio de equipo.

En caso de que la negociación prospere, Álvarez se convertiría en el futbolista argentino más caro de la historia, superando el traspaso de Enzo Fernández al Chelsea por 120 millones de euros. Además, se posicionaría en el Top 3 de fichajes más costosos, solo detrás de Neymar y Mbappé.

Mientras tanto, el Atlético atraviesa un gran momento: es escolta en La Liga, está en semifinales de la Copa del Rey y en octavos de final de la Champions. Manchester United, en cambio, sigue en reconstrucción y busca refuerzos para salir de una temporada irregular en la que marcha 13° en la Premier League.