Marcelo Ciarrocchi hizo la pole en El Zonda, mientras el sanjuanino Fabián Flaqué largará 12° el domingo El cordobés a bordo de un Toyota Corolla se quedó con el mejor tiempo de este sábado.

En una jornada calurosa y con la presencia de viento, Marcelo Ciarrocchi cerró la clasificación de TC2000 con una destacada actuación en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello. El piloto de Almafuerte, Córdoba, que compite con el Toyota Corolla sedán del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina, consiguió un tiempo impresionante de 1m11s284 (a 163,627 Km/h) en la pista de 3.240 metros, marcando el mejor registro de la jornada y adjudicándose la pole position.

Ciarrocchi, que ya había mostrado un gran rendimiento durante los entrenamientos confirmó en la prueba de clasificacion la potencia de su auto y así logró su segunda pole en la categoría, un logro que no alcanzaba desde la fecha de Concordia en 2024.

En el último giro de la sesión, Ciarrocchi dejó atrás al campeón vigente, Leonel Pernía, quien se quedó a solo 82 milésimas con su Honda. La diferencia en tiempos entre los dos pilotos fue mínima, pero suficiente para que el cordobés se llevara la mejor ubicación de partida.

El resto de la grilla estuvo muy reñido, con Franco Vivian (Chevrolet) a 84 milésimas de la punta, seguido de cerca por Gabriel Ponce de León (Toyota) y el líder del campeonato, Matías Rossi (Toyota). El sanjuanino Fabián Flaqué (Chevrolet) finalizó 12°.

Lamentablemente, Sebastián Quirno (VW) y Nicolás Traut (Fiat) no pudieron participar debido a los daños sufridos en los entrenamientos, donde ambos pilotos se estrellaron contra el muro en la zona del “rulo” y la curva “Traverso”, respectivamente.