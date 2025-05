Marcos Rojo reveló que Herrón dirigirá a Boca Juniors el resto del Torneo Apertura El defensor xeneize ventiló que el DT interino les comunicó la decisión de la dirigencia esta mañana

Marcos Rojo brindó una entrevista en la que reveló que Mariano Herrón le comunicó esta mañana al plantel de Boca Juniors que continuará como entrenador del equipo al menos hasta el final del Torneo Apertura. En medio de la incertidumbre por la designación del sustituto de Fernando Gago, el interino fue confirmado por el Consejo de Fútbol. El defensor también se refirió a la “rara” salida de Pintita y tocó otros temas vinculados al presente del conjunto de la Ribera.

“Hoy Mariano nos confirmó a todos, lo habló delante del grupo, que iba a ser el técnico en estos partidos, lo que dure el resto de la Copa. Lo hizo para que nosotros tengamos la certeza de que estaremos con él para ayudarnos entre todos y así tratar de hacer lo mejor para ganar esta Copa. ¿Qué pasará después? En el fútbol nunca se sabe nada, pero sí que será el técnico en lo que dure esta Copa”, reveló Rojo, en diálogo con F90 de ESPN.

Más tarde, uno de los capitanes que tiene la plantilla azul y oro admitió: “La semana pasada fue un poco rara para todos. Fue rara la salida de Fernando, por cómo se dio. Lo hablamos en el grupo, parecía que estaba todo mal y no era así. Más allá de la eliminación en la Libertadores, en el campeonato estábamos muy bien y veníamos primeros. Intentamos ganar contra Tigre para quedar primeros y no pudimos. Ahora se viene un partido muy importante. Esta semana estamos bien. Ahora ya estamos enfocados en lo que viene, los playoffs, la parte más linda del torneo”.

Respecto a su relación personal con Gago y la despedida, puntualizó: “A mí me golpeó mucho que se fuera porque no lo esperaba. Se dio de un día para el otro. Había charlado un poco con Fer (la noche del Superclásico) y después tuvimos el lunes libre. Yo me enteré que se iba llegando al Predio. Fue un golpe para mí y para todos. Fue una semana un poco rara, pero no sabía nada y no esperaba que se fuera”.

Gago fue muy cuestionado, incluso puertas adentro del club, por el planteo que eligió para visitar a River en el Monumental con una línea de cinco hombres en el fondo que tuvo a Marcos Rojo como líbero. Sobre esto, el ex Manchester United mencionó: “Lo hablé con él en la semana, le dije que me sentía más cómodo jugando afuera que adentro, pero me explicó muchas cosas que él veía sobre las posiciones de nuestros jugadores y los de ellos. Se charló, se practicó en la semana y decidió Fernando dónde jugábamos cada uno. ¿Si hubiera jugado de otra forma? No soy quién para decidir ni cambiar, la decisión la tomó Fer, nosotros la aceptamos y tratamos de hacer lo mejor”.

Y completó: “Nosotros estamos acá y seguimos las órdenes que hoy le toca dar a Mariano y, en su momento, a Fernando. Se puede charlar o comentar alguna cosa, lo he hecho con Fer, pero nosotros seguimos las órdenes del técnico. Por más años que tengamos, no les decimos cómo tenemos que jugar y plantear un partido. Nunca lo vi a lo largo de mi carrera eso”.

Rojo se mostró sorprendido por la salida de Gago del club Rojo se mostró sorprendido por la salida de Gago del club

Gago le había pedido a Rojo que le hiciera una promesa cuando se hizo cargo del plantel: “Tuvimos una charla en privado porque tenemos una relación de amistad de años atrás por la Selección. Fue una charla muy linda y me pidió que le prometiera a él, ni siquiera al club ni mis compañeros, que me iba a esforzar por hacer las cosas bien y que tuviera ganas de volver a jugar al fútbol. Me enfoqué, volví a entrenar y hoy se ven los resultados después de esa charla. Nunca pude estar en la forma que estoy hoy, me ayuda a poder jugar casi todos los partidos y sentirme cada vez mejor”.