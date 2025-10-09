Masiva presencia de pilotos sanjuaninos en la sexta fecha del Argentino en La Rioja 40 pilotos de San Juan estarán en pista en la capital riojana desde este viernes hasta el domingo.

San Juan dirá presente desde este viernes y hasta el domingo en la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open de Bicicross que se realizará en la pista de la ciudad capital de La Rioja. Una delegación de 40 pilotos sanjuaninos competirán este fin de semana en la capital riojana, en la modalidad Carrera. Entre los representantes del Club Bicicross San Juan, del Departamento Rawson, habrá mujeres y varones desde la categoría Camicletas a Crucero.

La competencia se disputará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, en la pista municipal ubicada en la capital. El evento contará con la organización de Asociación Riojana de Bicicross, la fiscalización de Federación Argentina de Bicicross, y el apoyo del gobierno riojano. En total habrá 297 participantes, provenientes de todo el país.

A continuación, el listado completo con los pilotos sanjuaninos inscriptos:

Camicletas: Mireya Marin.

Crucero de 40 a 49 años: Marcelo Francisco López.

Damas de 07 y 08 años: Mía Torregrosa.

Damas 11 y 12 años: Umma Distefano.

Damas 15 o más años: Lola González.

Junior Women: María Agustina Crifo.

Escuela 06 años: Federico Recabarren y Noah Ruarte.

Expertos 07 años: Máximo Marin.

Expertos 08 años: Tiziano Frack.

Expertos 09 años: Juan Cruz Frack, Matías Leiva y Yutiel Miranda.

Expertos 10 años: Bastain Rubia.

Expertos 12 años: Bautista Solera.

Expertos 13 años: Santiago Lescura.

Expertos 14 años: Lucas Crifo y Bautista Quiroga.

Expertos 15 años: Marcos Frack.

Expertos 17 a 24 años: Juan Cruz Fernández y Ciro Reta.

Expertos 25 a 29 años: Federico Gallardo.

Junior Men: Lautaro Agüero y Lucas Molina.

Novicios 07 años: Jeremías Miranda.

Novicios 08 años: Lautaro Luna y Juan Cruz Mota.

Novicios 09 años: Luciano Allis y Teo Olmos.

Novicios 10 años: Teo Luna y Cayetano Oieni.

Novicios 11 años: Julián Recabarren.

Novicios 12 años: Santino Macias, Ciro Mora y Thiago Olmos.

Novicios 13 años: Joaquín Torres.

Novicios 14 años: Tomás Haro, Juan Ignacio Torregrosa y Juan José Torregrosa.

Novicios 15 años: Yago Ávila.

Novicios 16 años: Ezequiel Galat.

Este viernes 10 será la jornada de entrenamientos y prueba de pista oficial para todas las categorías. El sábado 11, desde las 10:30 horas, correrán las categorías del Campeonato Argentino; y el domingo 12, desde las 10, tendrán lugar las divisionales del Open Argentino.

Esta será la anteúltima fecha del campeonato. El séptimo y último capítulo del Campeonato Argentino y Open será el 15 y 16 noviembre 2025, en General Deheza, Córdoba.