Mauricio Acosta renunció a la presidencia en Unión, líder del Clausura: ¿hubo aprietes de la barra? Había asumido hace 2 años y decidió pegar el portazo debido a diferencias con los hinchas, según manifestó en sus redes.

Mientras Unión atraviesa un presente más que exitoso, siendo el campeón vigente, líder absoluto del Clausura sanjuanino y el apuntado a ser protagonista en el Regional Amateur que comenzará en dos semanas, Mauricio Acosta presentó su renuncia indeclinable en la presidencia.

Mediante un comunicado, Acosta no solo hizo referencia al desgaste personal y a los reclamos de jugadores por la deuda salarial ya solucionada, sino también a las presiones de las barras, que exigían dirigentes con mayores recursos económicos para afrontar el futuro del club. “Cansado del apriete”, expresó de manera contundente en el comunicado. Se supo que el miércoles se reunieron en el club varios integrantes de distintas facciones de la hinchada de Unión quienes habrían apurado la salida de Acosta.

También en el escrito Acosta manifestó que deja la institución con las cuentas ordenadas, libre de juicios y con todas las obligaciones contractuales al día.

El ahora ex presidente agradeció al cuerpo técnico encabezado por Eduardo Magallanes y al equipo quienes obtuvieron la licencia para disputar el próximo Regional Federal Amateur.