“Me sigo sintiendo un campeón”: la declaración de Canelo Álvarez tras la derrota ante Terence Crawford La estrella mexicana cayó por tercera vez en su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

Visiblemente golpeado, pero con el honor intacto, Saul “Canelo” Álvarez aceptó su derrota ante Terence Crawford y aseguró que sigue sintiéndose un campeón. El peleador mexicano sufrió la tercera derrota de su carrera al ser superado por decisión unánime en Las Vegas.

“Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase. Hay que aceptar las derrotas. En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente serán cosas buenas”, afirmó Canelo a la prensa en el Allegiant Stadium.

El mexicano sufrió su tercera derrota en 68 peleas. El estadounidense sumó una victoria más a su invicto, que ahora llegó a 42 combates sin conocer la derrota.

El peleador mexicano de 35 años no adelantó si entre sus planes está pedirle una revancha a Crawford para recuperar sus cetros. “Lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer”, afirmó.

El púgil de Guadalajara, que estuvo alentado por la mayoría de los 70.000 espectadores, dijo que pese a la derrota “fue una gran noche para el boxeo”.

“Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado y de cómo he representado a mi país”, dijo Canelo antes de hacer un reconocimiento a su rival.

“Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito”, admitió. “A veces lo intentas y tu cuerpo no responde, hay que aceptarlo”.

Crawford se apoderó de los cuatro títulos del peso supermediano (168 libras – 76,2 kg) que Álvarez poseía desde 2021 y se convirtió en el primer boxeador que es campeón indiscutido de tres divisiones.