Menotti jugador: de llegar a Rosario Central a Boca y el Santos de Pelé Antes de su leyenda como DT, el futbolista: deslumbró al club de sus amores en una prueba y le pusieron otro nombre para que Newell's no lo robe, fue campeón con el Xeneize y compartió un año con O Rei.

César Luis Menotti, la leyenda que hizo campeona del mundo a la Selección por primera vez en 1978 y murió este domingo a los 85 años, dejó un legado inmenso en el fútbol argentino. Y si bien su esplendor lógicamente lo alcanzó como entrenador, también hay un costado suyo menos mencionado y conocido, que es su etapa como jugador.

Menotti se crió en el club Unión Americana de Fisherton, donde además de fútbol practicaba básquet, entre otras actividades. A su vez, de joven jugó en la Liga Carcarañense, donde “cobraba muy buena plata” (mil pesos de la época). “Iba sólo los domingos y me llevaba 250 por partido. Ahí aprendí un montón de cosas, un montón, por eso digo que el fútbol es un hecho cultural”, expresó.

En aquel entonces, Central y Newell’s intentaban tentarlo seguido para sumarlo, pero su padre se resistía. “Mi viejo los echaba a patadas. Él decía que el fútbol era para jugar entre amigos, era muy severo con el estudio. Me revisaba todo”, reveló en una entrevista con El Gráfico. A su vez, tuvo pruebas en Vélez y Huracán, aunque no avanzó por cuestiones económicas.

Finalmente, por insistencia de un profesor de la escuela, accedió a ir a una prueba de Central, club del cual era fanático por herencia familiar. “Metí los dos goles y ganamos. Me llamaron para que fuera el miércoles a jugar para la Reserva contra la Primera, ya en la cancha. Y volví a meter dos goles, uno de la puta madre: un saque de outball (lateral), no me lo olvido más, amagué pararla, la dejé pasar y le di un voleo… Se armó un revuelo. ‘Central está probando a un delantero cordobés de apellido Fernández’, se escribió en el diario”, contó. Según reveló el propio Menotti, en esa época escondían los datos porque “se robaban los jugadores entre Central y Newell’s si no firmabas”. Tras una charla con Federico Flynn, presidente de la institución, se sumó al club de Arroyito.

Luego de un puñado de partidos en la Reserva, en 1960 debutó en la Primera de Rosario Central, en el puesto de centrodelantero, nada menos que contra Boca. “Ganamos 3-1 y tuve la suerte de hacer el tercer gol. Jugamos con la camiseta de Independiente, porque Lupiz decía que lo tenía de hijo a Boca y como debíamos usar la alternativa nos pusimos la roja y ganamos”, reveló.

En la temporada de 1964-65 pasó a Racing y, al año siguiente, vistió la camiseta de Boca, equipo con el que se coronó campeón y compartió plantel con Antonio Rattín, entre otros. “Era muy caprichoso, y cuando me salían mal las cosas, me ponía fastidioso y me tiraba contra la raya izquierda. Me enojaba cuando se jugaba mal y se empezaban a tirar pelotazos. Ahí me paraba. Una vez (se ríe), jugando en Boca, contra Banfield, nos quedamos con diez y Rattín se me acercó: ‘¡Flaco, bajá a ayudar, corré!’. Y le contesté: ‘Lo único que falta, que yo tenga que bajar a correr, corré vos’… ¡Para qué! En el vestuario, el Rata me recagó a pedos”, recordaba en esa entrevista con El Gráfico.

“Más allá de divertirme, aprendía mucho y seguí aprendiendo toda mi vida. Soy un loco que siempre veía cosas en futbolistas que ni ellos mismos las veían. Robaba gambetas, discutía. Siempre me gustó jugar a todo. Y jugar bien”, afirmaba el Flaco. “Si me das a elegir a mí… pero es muy vanidoso, como Riquelme, un tipo con buen disparo de larga distancia, con mucho pase-gol, era hábil, tiraba túneles, le pegaba fuerte a la pelota”, se describía.

Después, tuvo un breve paso por el New York Generals de Estados Unidos (1967-1968) antes de desembarcar en el Santos, donde fue compañero de Pelé, a quien en diferentes oportunidades definió como el mejor jugador de la historia, por encima de Diego Armando Maradona: “Cuando se habla de fútbol, lo saco, porque es un extraterrestre, de otro planeta. Fui su compañero en Santos, lo enfrenté varias veces también, y era una cosa de locos. Saltaba a cabecear y Rattín, que es muy alto, le llegaba a los huevos. Imposible”. Con el Peixe conquistó el Campeonato Paulista en 1968. Al año siguiente, se retiró con la camiseta del Juventus de San Pablo.

La breve experiencia de Menotti como jugador de la Selección Argentina

César Luis Menotti también se puso la camiseta de la Selección Argentina: debutó en 1962 en un amistoso contra Uruguay (por la Copa Lipton) y también afrontó dos encuentros frente a Chile (Copa Carlos Dittborn). A su vez, fue parte del plantel que salió tercero en la Copa América de 1963, que se disputó en Bolivia.

Después, en aquel año disputó los duelos por la Copa Roca frente a Brasil y la Copa Rosa Chevallier Boutell contra Paraguay (donde marcó su primer gol). El Flaco no volvió a jugar con la Albiceleste hasta 1968, en otros cuatro partidos (y anotó ante Chile).