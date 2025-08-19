Messi no se entrenó con sus compañeros en el Inter Miami y encendió las alarmas En conferencia de prensa, Javier Mascherano dio a conocer esta información y generó preocupación entre los fanáticos.

El estado físico de Lionel Messi volvió a ser un tema de preocupación para los fanáticos en el Inter Miami y un aspecto a tener en cuenta en la Selección argentina. Este fin de semana, en su vuelta a las canchas, se resintió de la lesión muscular leve que había sufrido ante Necaxa. En conferencia de prensa, Javier Mascherano hizo una declaración que encendió las alarmas.

Mascherano confirmó que Lionel Messi no participó del entrenamiento junto al resto del plantel, a menos de 24 horas del choque clave ante Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup.

“Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado”, explicó el entrenador argentino en conferencia de prensa. Además, reveló que el capitán albiceleste se sintió incómodo durante los 45 minutos que jugó el fin de semana pasado frente a Los Ángeles Galaxy, partido en el que volvía a la actividad tras la lesión en su pierna derecha.

Si bien Leo no está descartado para el partido del miércoles, su presencia dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. “Lo vamos a ir viendo durante el día y mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, aclaró el DT.

Estas molestias generan preocupación en la Selección argentina, teniendo en cuenta los últimos dos partidos de Eliminatorias que se jugarán ante Venezuela y Ecuador, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ante la Vinotinto podría ser el último encuentro oficial de Messi en nuestro país.

Cuándo se lesionó Lionel Messi en el Inter Miami

Lionel Messi se había lesionado el pasado 2 de agosto en el partido ante Necaxa, por la primera fase de la Leagues Cup, y se perdió los dos encuentros siguientes. En su regreso el último viernes, fue clave: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1 sobre el Galaxy.