Miadosqui sobre la interna de barras en San Martín: “No sé quiénes son, no sé por qué tanta pelea y no los quiero ni conocer” El presidente del club se mostró ajeno a los problemas de la hinchada.

San Martín se está jugando la permanencia en Primera y el ánimo de hinchas, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia tuvo este fin de semana un gran empujón al ganar ante Independiente y ver que sus rivales resignaron puntos. Pero mientras dentro de la cancha se juega el futuro futbolístico, afuera afloran los enfrentamientos entre barras.

“Las posibilidades que tenemos ahora son mayores a las que empezamos el torneo. Cuando empezamos el torneo peleábamos con dos o tres equipos y hoy se pelea con cinco o seis. Esto nos favorece y ojalá que podamos lograr el objetivo que es quedarnos en la categoría”, explicó el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, en contacto con Radio Light.

Sobre el resultado de ayer, el directivo dijo que “ en función de lo que había pasado el fin de semana en todos los resultados de los demás partidos, era el partido que sí o sí había que ganar para poder acomodarse. Todos los resultados se dieron favorablemente a San Martín y San Martín tenía que hacer el trabajo de ganar el partido y lo consiguió. Ahora San Martín depende de San Martín, no depende de nadie”.

Queda poco y San Martín se juega mucho, con un agregado: si sigue sumando como hasta ahora se meterá en la definición por el título. Pero el presidente prefirió no avanzar y poner el ojo solamente en lo que viene, el clásico de Cuyo ante Godoy Cruz.

Saliendo de lo futbolístico, Miadosqui trató de esquivar los conflictos -hasta en sede Penal- que hay dentro de la barrabrava; “no tengo idea de lo que pasa. No es mi preocupación. No conozco a los hinchas, no sé quiénes son. No sé por qué tanta pelea y tanta cosa. No lo puedo determinar. Es un problema que es fuera de la cancha más que adentro de la cancha. No tengo conocimiento de quiénes son. No los quiero ni conocer”.