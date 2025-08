Miguel Ángel Russo, en medio de la crisis de Boca: “Creo en mi gente y en los míos” El DT rompió el silencio tras la peor racha sin triunfos en la historia del club. Abrió la práctica al público, respaldó al plantel y apuntó a la necesidad de levantar cabeza ante Racing, este sábado en la Bombonera.

Miguel Ángel Russo decidió mostrar las cartas en un momento delicado para Boca. El técnico encabezó una práctica a puertas abiertas en el predio de Ezeiza y luego habló en conferencia de prensa, donde dejó definiciones fuertes sobre el presente del equipo y el clásico que se viene ante Racing.

El Xeneize atraviesa la peor racha sin victorias de su historia y el clima alrededor del plantel se volvió espeso. Pese a eso, Russo aseguró: “Estamos bien, hablando mucho. Para nosotros es importante ganar. Vamos a enfrentar a un rival difícil. No cambia nada. A nivel grupal estoy muy contento”.

En cuanto al grupo, el DT se mostró firme: “Creo en mi gente y en los míos”, y remarcó: “No busquen cosas donde no hay. En ningún momento pienso en algo negativo. ¿Cómo voy a pensar en algo negativo? Estoy convencido”.

También pidió no involucrar a su entorno familiar: “Déjenlo tranquilo a mi hijo. Él solo va a hablar de él y de Tigre”, expresó, luego de versiones cruzadas sobre su vínculo con el club de Victoria.

Respecto al armado del equipo, hubo señales positivas en la práctica. Nicolás Figal trabajó a la par de sus compañeros, al igual que Ayrton Costa y Carlos Palacios, por lo que podrían volver a estar entre los convocados.

Las frases destacadas de Russo:

* “Esto siempre es Boca. Tenés obligación de ganar.”

* “No me gusta perder, me duele. Nos duele a todos, pero hay que levantar. No hay otra manera.”

* “Hablo con todos. Hablo de forma grupal, es la mejor manera de que todos entiendan.”

* “Son todos los partidos importantes. Tenemos que buscar nuestro nivel y mejorarlo. El fútbol argentino no te regala nada.”

La probable formación de Boca ante Racing:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes y Alan Velasco; Milton Giménez o Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Cuándo juega Boca:

El Xeneize recibirá a Racing el sábado 9 de agosto a las 16.30 en la Bombonera, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.