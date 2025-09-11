Miguel Ángel Russo está de vuelta: después de su internación, volvió a dirigir un entrenamiento de Boca El entrenador había estado tres noches de la semana pasada en una clínica porteña por una infección urinaria. El próximo partido será el domingo, ante Rosario Central, que tiene a Ángel Di María como gran figura.

Buenas noticias en Boca: Miguel Ángel Russo se reincorporó al trabajo y estuvo al frente de la práctica de este jueves en la Bombonera. El entrenador estuvo internado tres días de la semana pasada tras sufrir una infección urinaria. La salud de Miguel Ángel Russo fue un tema que mantuvo en alerta a los fanáticos. Luego de recibir el alta el pasado viernes, el DT se tomó unos días de descanso junto a su familia luego de la internación.

Las prácticas en ese lapso fueron encabezadas por su cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, pero este jueves, el entrenador del Xeneize volvió a asumir su rol, justo antes de viajar a Rosario para enfrentar a Central, en un duelo más que especial para Russo.

Este regreso no fue de imprevisto ni impulsivo, sino que fue muy cuidado y consensuado con su familia. “Miguel iba recuperando fuerzas de a poco. Había comenzado a hacer actividades fuera de su casa en las últimas horas. Los médicos de Boca se habían involucrado en su recuperación junto con sus médicos personales”, contó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.

Además, reveló que Russo llevó a cabo una puesta a punto para estar óptimo: “Se armó un plan kinesiológico para que Russo pueda empezar a recuperar fuerzas”.

A pesar de su presencia en el entrenamiento, no está confirmado que Miguel Ángel Russo viaje a Rosario, pero sus ganas están y su voluntad es estar presente junto al plantel de Boca.

Cuándo juega Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura