Miguel Ángel Russo permanecerá internado por una infección urinaria El entrenador de Boca Juniors fue ingresado a una clínica porteña tras un chequeo de rutina. Aunque su entorno afirmó que se encuentra bien, los médicos decidieron mantenerlo en observación por al menos 24 horas.

Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors, permanece internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de que un estudio de rutina detectara una infección urinaria. Por recomendación médica, el entrenador de 69 años continuará en observación al menos 24 horas más, recibiendo medicación e hidratación por vía intravenosa.

La noticia fue confirmada por el periodista Emiliano Raddi, de ESPN, quien indicó que el entorno de Russo “afirma que está bien, pero por decisión de los médicos se queda para pasarle medicación e hidratación por suero”.

Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el último partido de Boca ante Aldosivi, en Mar del Plata, donde el conjunto xeneize se impuso por 2 a 0. Tras el encuentro, el DT declaró que aún no pensaba en el próximo compromiso frente a Rosario Central, previsto para el domingo 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito, debido al parate por la Fecha FIFA.

Un historial médico que genera inquietud

El ex entrenador de equipos como Vélez, San Lorenzo y Millonarios de Colombia ya tuvo que enfrentar complicaciones médicas en el pasado. En 2017, mientras dirigía al club colombiano, fue diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad que superó sin alejarse de sus funciones. Su actitud resiliente lo convirtió en una figura de inspiración dentro del fútbol sudamericano.

En los últimos días, allegados y medios especializados notaron a Russo “visiblemente cansado”, lo que llevó a repetir estudios médicos. El cuerpo técnico decidió mantener hermetismo sobre su estado, una práctica habitual desde su anterior batalla contra la enfermedad.

Hace unas semanas, su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre, desmintió versiones sobre el estado de salud de su padre: “Se dicen cosas porque él tampoco dice nada. No tiene por qué hacerlo, y está bien. Tiene que seguir e intentar ganar el próximo partido para calmar un poco todo”, afirmó en diálogo con DSports Radio.

Miguel Russo también respondió: “No busquen cosas donde no las hay ni las va a haber”, enviando un mensaje claro a quienes intentaron consultar a su entorno familiar directo.

Lo que viene para Boca

El cronograma de Boca marca que, tras el duelo ante Rosario Central con la presencia confirmada de Ángel Di María, el equipo recibirá a Central Córdoba el domingo 21 de septiembre en La Bombonera (21:15), y una semana más tarde visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela (sábado 27/9, 19:00).

En medio de un presente futbolístico ascendente —con tres victorias consecutivas—, la continuidad de Russo al frente del equipo no está en duda, aunque se espera que su recuperación sea seguida de cerca por el cuerpo médico del club.