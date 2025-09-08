Miguel Ángel Russo volverá este lunes a los entrenamientos en Boca Tras haber estado hospitalizado la semana pasada por una infección urinaria y descansar en su casa durante el fin de semana, el entrenador de 69 años dirigirá la práctica en el predio de Ezeiza.

Miguel Ángel Russo volverá a estar al frente de los entrenamientos de Boca este lunes, luego de haber permanecido internado durante la semana pasada por una infección urinaria y de descansar en su hogar el fin de semana.

Vale la pena recordar que el entrenador de 69 años fue hospitalizado el último martes en el Instituto Fleni, luego de someterse a unos análisis de rutina, en los que se le detectó una bacteria. A pesar de que siempre mantuvo un buen estado anímico y manifestó sus ganas de volver a su hogar para retomar sus actividades, los médicos decidieron que pasará varias noches allí, hasta que el viernes por la tarde le dieron el alta.

Durante su internación, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda, pasaron por la clínica a visitarlo. Además, hubo varios personajes del ambiente futbolístico que le desearon una pronta recuperación, como Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez, y Gustavo Alfaro, de la selección de Paraguay.

Igualmente, Russo deberá volver al Fleni a primera hora de este lunes para hacerse otros chequeos médicos y se espera que por la tarde diga presente en Boca Predio para encabezar la vuelta al trabajo del plantel que gozó del fin de semana libre.

Mientras el entrenador recibía su tratamiento, los entrenamientos del equipo continuaron con normalidad. Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz (el resto del cuerpo técnico) se hicieron cargo de las prácticas ante la ausencia del DT, siguiendo de cerca la planificación que el técnico manejaba de forma remota.

El Xeneize iniciará una nueva semana de trabajos con el objetivo de extender su buen presente (acumula tres victorias consecutivas), y el próximo domingo, desde las 17.30, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Los dirigidos por Russo marchan terceros en la Zona A del Clausura y segundos en la tabla anual.