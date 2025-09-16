Argentina le ganó a Corea del Sur y tiene un pie en segunda ronda del Mundial de Vóley El seleccionado nacional masculino, dirigido por Marcelo Méndez, le ganó por 3-1 a Corea del Sur, que disputan su segunda presentación por el Grupo D.

Argentina derrotó a Corea del Sur por 3-1, en su segunda presentación por el Grupo C del Mundial de Filipinas 2025 que integran junto a Finlandia y Francia, y quedó con un pie en la segunda ronda.

El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez se llevó el juego -disputado en el Quzon City, con parciales de: 25-23; 23-25; 25-21 y 25-18.

Los “Albicelestes”, luego del triunfazo ante Finlandia por 3-2, comenzó con un primer set luchado en el que, si bien tuvo diferentes pasajes en ambos equipos nacionales, los dirigidos por Marcelo Méndez se quedaron con el parcial por 25-22.

Un ace de Pablo Kukartsev con el marcador en 24-23 le dio el primer set al equipo argentino. Los “Albicelestes” gozaron de un bajo porcentaje en errores y bien apuntalados en el saque, le dieron el set.

En el segundo parcial, las cosas fueron iguales a las del set inicial, cambiante y donde los asiáticos mostraron mejoría, aunque sin ser peligrosos por eje, lo que por momentos les fue positivo en la Argentina.

Sin embargo, quien aprovechó para quedarse con el set fue Corea del Sur, tras un 24-23 donde contaba con el saque en su favor y un error de Kukartsev que le dio el 25-23 a los surcoreanos.

EL tercer set comenzó con un 3-0 en favor de los argentinos. Sin embargo, Corea del Sur hizo valer imprecisiones “albicelestes” en ataque y altos porcentajes en bloqueo que hicieron que el juego transite un 14-14.

Méndez dispuso el ingreso de Nico Zerba y el jugador de 2.04 metros fue clave para el parcial de 3-0 y un 17-14 que duraría poco.

Dos fallas de Argentina y un bloqueo por el eje central de los asiáticos le dieron la paridad al seleccionado que venía de una derrota ante Francia, el campeón olímpico, que será el último rival “albiceleste” por la fase de grupos.

En el tercer set fue todo de la Argentina con variantes y sobre todo con buenos pasajes de juego que le permitieron llevarse el segundo juego ante los surcoreanos por 25-18 y con Pablo Kukartsev, como máximo anotador con 21 puntos y 3 bloqueos.

Argentina tiene un pie dentro de la siguiente fase del Mundial y esperará por el choque entre Francia y Finlandia por el Grupo C del certamen mundialista que se celebra en Filipinas.