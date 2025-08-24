Murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona Tenía 69 años. Era, además, presidente de la Cámara de Agentes Deportivos.

Este domingo se conoció la noticia de la muerte de Daniel Bolotnicoff, histórico representante de futbolistas argentinos que trabajó con Diego Maradona y que tenía como principal cliente al actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Se desempeñaba, además, como presidente de la Cámara de Agentes Deportivos.

El abogado, que en la década del 90 había trabajado junto a Diego Maradona, tenía 69 años y en los últimos tiempos habría sufrido problemas en su salud debido a una grave enfermedad. Según informó la agencia Noticias Argentinas, se descompuso en la madrugada de este domingo y horas después murió.

Bolotnicoff había trabajado con personalidades destacadas del deporte como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.

Desde 1998 era dueño de la agencia Back Sports, fundada en asociación con Juan Marcos Franchi.

Unos años antes, había estado junto a Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994. En aquella cita, el Diez había dado positivo en un control antidoping y pronunció su famosa frase de “Me cortaron las piernas”.

Al ser uno de los máximos hombres de confianza de Riquelme, en los últimos tiempos se lo había señalado como una suerte de asesor deportivo dentro de Boca.