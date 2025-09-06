Nadie le arrebata el liderazgo: Tivani pasó la penúltima etapa del GP Jornal de Noticias y va por la gloria Gabriel Baptista (Technosylva) ganó la octava etapa del Gran Premio JN. El sanjuanino retuvo el maillot de líder y este domingo irá por la gloria

A solo un pasito. Nicolás Tivani (Aviludo Louletano Loulé) quedó a muy poquito de consagrarse campeón del JP Jornal de Noticias de Portugal. Este sábado el pocitano cosechó los frutos de sus puntos extra y aumentó su ventaja sobre su rival más cercano, el español Raúl Rota (RP), a 39 segundos y a 41 segundos está Pedro Silva (Anicolor).

La etapa fue para Gabriel Baptista (Technosylva) ganó la octava y penúltima etapa del Gran Premio JN al sprint en Viana do Castelo, superando a António Carvalho y Diogo Gonçalves.

El domingo, el Gran Premio JN llega a su última jornada en Famalicão, en una carrera de 147,5 km. El sanjuanino quedó a centímetros de la gloria. Este domingo irá por todo.