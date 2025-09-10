NBA 2025: La nueva regla que revolucionará los partidos Una nueva regla que sacude la NBA, una nueva regla promete cambiar cómo vemos la liga. Acá tenés los detalles.

Luego de un año de prueba en la G-League, la NBA anunció una nueva regla que implementará esta regla a partir de la próxima temporada 2025. Cambiará cómo se juegan los partidos. Y está dando que hablar. La liga empieza su temporada el 22 de octubre.

Qué dice la nueva regla de la NBA

Como medida experimental, en la G-League, los tiros largos de final de cuarto no contarán para las estadísticas individuales. Si funciona, podría trasladarse a la NBA.

A partir de 2025, los tiros largos al final de los cuartos no contarán contra las estadísticas de un jugador. Solo suman como intento del equipo. Tiene que ser en los últimos tres segundos. Y desde más allá del círculo central. Así, los jugadores arriesgarán más.

Hace años, la NBA enfrenta un pequeño problema de competitividad: salvo situaciones límite (playoffs), algunos jugadores suelen evitar intentar tiros de larguísima distancia para que no afecte negativamente sus porcentajes de tiro.

Esquema de la cancha de básquet de la NBA en donde aparece la zona de la nueva regla.

Ahora, se probará esta “solución” en G-League. Estos tiros no contarán más para la estadística del jugador, sino que será un “tiro de campo de equipo“. Es decir: sí cuenta para la estadística de tiro del equipo, pero no del jugador que lo intenta.

Para que un tiro califique para esta nueva regla:

Tiene que ser en los últimos 3 segundos de alguno de los primeros tres cuartos La jugada se tiene que originar en la mitad “defensiva” de la cancha El tiro debe ser en el área pintada en amarillo.

Si el tiro termina ingresando, sí contará para la estadística del jugador.

Por qué importa esta nueva regla de la NBA

Antes, muchos evitaban estos tiros. Les bajaba su porcentaje en estadísticas. Ahora, podrán probar sin miedo. Puede haber más jugadas emocionantes. Los fans ya debaten, algunos dicen que será un caos. Otros lo ven genial.

Cuándo entra en juego

La regla arranca en la temporada 2025-26. Se probará antes en la Summer League. La NBA quiere ver cómo funciona. Los playoffs serán en abril. Esto podría cambiar los finales.