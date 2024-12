Néstor Grindetti contundente ante las salidas nocturnas de los futbolistas: “No pueden dedicarse a la joda” El presidente del Rojo dejó en claro lo que espera de los jugadores en cuanto a las conductas y los valores del “Rojo”

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se mostró contundente contra los futbolistas del plantel, luego de la polémica de la fiesta en el yate y al asegurar que “no pueden dedicarse a la joda y no cumplir las normas”.

Tanto el defensor central Marco Pellegrino como el extremo Diego Tarzia fueron dos de los jugadores implicados en el escándalo y el entrenador del “Rojo”, Julio Vaccari, les comunicó a ambos que no contará con ellos para la temporada 2025.

Ante esto, en declaraciones radiales, el mandatario decidió respaldar la decisión del director técnico al sostener que “todos deben respetar las reglas”.

“Quiero que Independiente sea una familia y para ello tiene que haber orden. Los jugadores no se pueden dedicar a la joda y no cumplir las normas. Hay valores dentro del grupo. Todos tiene que respetar los horarios y también tienen que saber que no da lo mismo hacer las cosas bien o mal”, exclamó.

La fiesta en el yate, que tuvo lugar el 19 de octubre, contó con la participación de varios miembros del plantel de Avellaneda como Ignacio Maestro Puch, el chileno Felipe Loyola, Kevin Lomónaco y Santiago Toloza, además de los antes mencionados.

Con respecto a Toloza, quien no pudo sumar demasiados minutos desde su llegada al “Rojo” por cuestiones extra futbolísticas, además de una lesión en el tobillo, y fue cara de varias polémicas en la institución, el político reveló que mantuvo una charla con el ex Arsenal y portador de la mítica camiseta número 10.

“Hablé con él y establecimos las normas de convivencia, que son más que claras. Ahora veremos que pasa en este mercador de pases”, sentenció.

En la misma línea, el oriundo de Lanús se mostró contento con el actual entrenador de Independiente y con las decisiones que el mismo fue tomando desde que asumió el cargo de DT.

“A Julio le gusta mucho más trabajar que hablar y yo eso lo valoro muchísimo. Tiene mucha convicción y es un gran líder para el equipo. Deseo que pueda estar por mucho tiempo con nosotros porque nos entendemos muy bien” aseveró.

Por último, Grindetti ahondó en el presente económico que atraviesa el “Rojo” y como piensa afrontar la ventana de transferencias para la siguiente temporada donde tendrá triple competencia (Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana).

“El club está equilibrado económicamente y por eso podemos reforzar el equipo. Aunque no tenemos nada concreto, mantuvimos algunas conversaciones. Podemos mirar con mayor tranquilidad con respecto a la situación en la que estábamos hace dos años y eso es importante” dijo.

Y concluyó: “Tenemos una empresa interesada en hacer obras en el estadio (Libertadores de América). Sería algo grande y convertiría en una cancha de primer nivel”.