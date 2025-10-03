Nico Flores se prepara para El Zonda a pulmón y con todas las ilusiones El joven piloto de Concepción espera ser protagonista en la Promocional del Zonal Cuyano en el templo del automovilismo sanjuanino.

La pasión es hereditaria. No hay otra forma de explicarlo y para muestra sobra detenerse en la historia de los Flores. Carlitos, el legendario piloto y preparador de las categorías regionales y Nicolás, su hijo más chico, recién haciendo sus primeros pasos en el automovilismo de pista, tras un paso ganador en el rally sanjuanino con el Torino. Los dos aman los autos, la velocidad, la nafta. Los dos andan a fondo y en esta última semana previa a la reactivación del autódromo El Zonda, aceleran afuera de la pista para poder tener listo el Fiat 128 de la categoría Promocional dentro de la cartelera del Zonal Cuyano. Falta tiempo y también recursos, pero Nico y su viejo saben que eso no los detendrá.

Poner en pista el 128 y con pretensiones de pelear las cinco primeras posiciones tiene un costo que oscila entre los 3 y 4 millones de pesos. Una cifra compleja para los tiempos que se viven pero no imposible y con tantos contactos en el mundo de los autos, Nico Flores ofrece los guardabarros, el capot y la parte trasera del Fiat para que lo acompañen como sponsors en este sueño al que le queda una semana para ser realidad.

En el Team Carlitos Flores, en la calle Corrientes y Caseros, en Concepción, nadie sabe de horas de descanso. Se pasa el día, llega la noche y nadie afloja. Hay que llegar y todo está encaminado. Al Fiat se le hizo chasis, motorización y suspensión nuevos. Está afilado, lo probaron y solamente quieren que comience la actividad del viernes próximo.

Y claro, a Nico Flores le gana la ansiedad en un momento: ‘Es un sueño hecho realidad correr en El Zonda. Saber que es el templo, que ahí anduvieron los de verdad, a uno como nuevo en esto, lo llena de emoción y de ansiedad. Yo he manejado la coupé de mi viejo y estuve en otra carrera menos formal. Pero ahora es distinto. Es el Zonal Cuyano y la idea es ser protagonista y tratar de estar entre los 5 primeros de la Promocional donde somos 25 autos. Se trabajó para eso’.

Pero es difícil llegar al presupuesto y cuando todo es a pulmón, Nico sabe que da ventajas pero no se entrega: `Poner en la pista un auto competitivo es pesado. Son gastos grandes y gracias a Dios varios empresarios y amigos me están ayudando. Pero falta y confío en llegar bien. Mi instagram que es nicolas.flores.528 está a disposición para sumar respaldo’.

Será un momento histórico para los Flores. Carlos y Nicolás, padre e hijo, estarán en carrera en El Zonda, nada más ni nada menos. Donde dicen, que los verdaderos pilotos sacan su carnet