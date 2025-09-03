Nico Tivani brilla en Portugal: sumó su cuarta victoria en cinco etapas y estira la ventaja en la General El pocitano le dio a su equipo el Aviludo-Louletano-Loulé, un nuevo triunfo que le permite sacarle estirar la diferencia a 42 segundos sobre su escolta.

Este miércoles y como ya se le hizo costumbre, el ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) volvió a ganar en la 34ª edición del Gran Premio Jornal de Noticias en Portugal. Fue su cuarta victoria en cinco etapas, esta vez en Arada (Ovar), tras 132 km de recorrido desde Oporto.

El pocitano superó en el sprint a João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) y Grigorii Skorniakov (Technosylva Maglia Rower Bembibre), segundo y tercero de la jornada.

Con esta victoria, Nicolas Tivani amplía su ventaja en la carrera, teniendo ahora 42 segundos de ventaja sobre Tiago Leal (RP-Paredes Boavista) y 44 segundos sobre Pedro Silva (Anicolor-Tine21), quienes, respectivamente, ocupan el podio de la general.

Este jueves el parcial se disputará entre Albergaria y Águeda, con 152 kilómetros.