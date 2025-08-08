Nico Tivani completó la segunda etapa de la Vuelta a Portugal y retuvo el maillot de líder de la montaña El español Pau Marti (Israel/ Premier Tech Academy) fue el ganador de la etapa que finalizó en la calle adoquinada de Fafe. El pocitano continúa firme en la general de metas.

Luego de la importante victoria conseguida en la jornada del jueves, el ciclista sanjuanino Nicolás Tivani del equipo Aviludo Louletano Loulé, completó la segunda etapa de la 86° Vuelta a Portugal. El parcial disputado este viernes tuvo como ganador al español Pau Marti (Israel/ Premier Tech Academy) fue el gran vencedor de la etapa que finalizó en los adoquines de Fafe y destronando al portugués Rafael Reis (Anicolor/Tien 21) del liderato en la general.

No fue una jornada fácil para Tivani que aún así consiguió mantener el maillot que lo identifica como líder de metas de montaña con 10 puntos, aunque con el mismo puntaje ahora se ubica Hugo Nunes (Credibom), Daniel Dias (Radio Popular) y Jesús Pená (AP Hotels & Resorts/Tavira).

La etapa de este viernes tuvo 167,5 kilómetros y el ganador la completó en 4 hora sy 33 segundos. El valenciano se impuso sobre l ruso Artem Nych (Anicolor) y al colombiano Jesús Dabid Peña (AP Hotels & Resorts).

Este sábado la tercera etapa tendrá 185,2 kilómetros y unirá Boticas con Braganca, ambas junto a la frontera con la ciudad española de Galicia.