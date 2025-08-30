Nicolás Tivani comenzó ganando una importante competencia y es líder de la General El pocitano se impuso en la primera etapa del GP Jornal de Noticias en Portugal y es líder de la competencia que culminará la próxima semana.

Nicolás Tivani sigue imbatible en el ciclismo europeo. El pocitano que representa al Aviludo Louletano se impuso este sábado en la primera etapa del GP Jornal de Noticias, una prueba tradicional en el ciclismo portugués donde el sanjuanino el año pasado también fue protagonista.

El pocitano, que venia de ser protagonista en la Vuelta a Portugal hace dos semanas ganando dos etapas, comenzó ganando este sábado en esta nueva competencia imponiendose en un apasionante sprint y de esta manera pasó a liderar la General.

La etapa de 133 kilómetros estuvo marcada por una fuga de 31 ciclistas que llegaron a la definición del parcial en embalaje masivo donde se impuso Tivani. Segundo fue Francisco Campos y tercero Miguel Salgueiro (AP Hotels Tavira).

La prueba que organiza el periódico portugués se extenderá hasta el 7 de septiembre.