Nicolás Tivani, otra vez protagonista en la Vuelta a Portugal previo al descanso

El ciclista pocitano Nicolás Tivani volvió a tener protagonismo este lunes en la quinta etapa de la Vuelta a Portugal, la competencia más importante de ese país.

El sanjuanino representante del Aviludo Louletano que ganó el primer día de competencia, este lunes entró en el sprint decisivo donde fue cuarto en la etapa que ganó Brady Gilmore del equipo Israel Premier Tech Academy. Segundo fue el colombiano Santiago Mesa (Efapel Ciclyng) y tercero el portugués Iuri Leitao (Caja Rural).

De esta manera el sanjuanino sigue escalando ubicaciones en la General donde si bien se encuentra lejos (42°) su pelea pasa por sumar en las clasificaciones generales donde se encuentra en la segunda ubicación en la General de metas de montaña y tercero en la General de metas volantes.

Este martes habrá jornada de descanso y el miércoles el pelotón retomará la actividad para disputar la sexta etapa.