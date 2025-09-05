Nicolás Tivani sigue siendo líder del GP Jornal de Noticias en Portugal y se encamina a la gloria El pocitano continúa con su maillot amarillo a dos días del final. Gran actuación para el ciclista sanjuanino.

Nicolás Tivani sigue siendo quien manda en el Gran Premio Jornal de Noticias en Portugal. El ciclista sanjuanino del Aviludo-Louletano-Loulé, finalizaron la 7ma etapa manteniendo el liderazgo.

El día que tuvo 157 kilómetros en Barcelos, fue más tranquilo para Nicolás Tivani y su equipo, quienes solo tuvieron que controlar el tiempo de la escapada, donde no hubo peligro para la clasificación general. El ganador resultó el ciclista ruso del Technosylva Maglia Rower Bembibre quien superó a João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).

Durante la etapa de 157,6 kilómetros, el mini pelotón de 32 ciclistas se engrosó con la llegada de seis más, llegando a obtener una ventaja de más de 5,45 minutos sobre el segundo grupo, seguido por el maillot amarillo.

Hubo varios ataques en el grupo delantero, que fueron rápidamente neutralizados a un ritmo fuerte, con una media de más de 40 kilómetros por hora. Tivani llegó 4:45 minutos después del ganador de la etapa pero continúa liderando la general a dos días del final.

En la recta final de la carrera, la caravana se dirige este sábado a Viana do Castelo para la penúltima etapa de 141 kilómetros, con salida y llegada en Praia Norte.