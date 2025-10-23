Nicolás Varrone fue confirmado por una escudería de F2 para la temporada 2026 El piloto de 24 años, que ya había probado monoplazas de la categoría, estará en la categoría antesala de la Máxima el próximo año: correrá para VAR.

El automovilismo argentino sumo nuevo representante en la élite internacional. Se conoció que Nicolás Varrone fue confirmado por la escudería Van Amersfoort Racing (VAR) como piloto titular para la temporada 2026 en la Fórmula 2, la categoría antesala de la F1 que tuvo a Franco Colapinto como protagonista en el 2024 antes de dar el salto a la butaca principal de Williams para iniciar su historia oficial en la Máxima.

El corredor de 24 años tendrá su gran chance en una divisional que es el trampolín principal de la actualidad desde que en 2017 se integró al ciclo de la Máxima. Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Oscar Piastri (2021) y Gabriel Bortoleto (2024) son los campeones del certamen de F2 que forman parte de la grilla de 22 pilotos que desde el próximo año tendrá la Fórmula 1. También tuvieron kilómetros en distintos años de la F1 otros ganadores como Nyck de Vries (2019) o Mick Schumacher (2020).

Varrone será parte de uno de los once equipos que le dan vida a una de las divisionales más parejas del automovilismo actual, que en el último año tuvo como protagonistas a los latinos Joshua Düerksen (Paraguay), Sebastián Montoya (Colombia) y Rafael Villagómez (México). También la F2 fue la casa de Colapinto durante un breve lapso: en 2024 dio el salto tras dos años en Fórmula 3, pero su ciclo duró 10 fechas ya que terminó convirtiéndose hacia fin de año en el sustituto de Logan Sargeant en la butaca principal de Williams.

El oriundo de Ingeniero Maschwitz, ya conoce los monopostos actuales de la Fórmula 2 ya que en diciembre de 2024 probó en Abu Dhabi con el coche del propio Joshua Düerksen y fue segundo en la tanda vespertina La faena del bonaerense impactó en el ambiente porque hacía cinco años que no se subía a un monoposto.