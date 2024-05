Nueva convocatoria para Agustín Bugallo a Los Leones El seleccionado argentino competirá en Europa en el cierre de la FIH Pro League 2024.

El hockista sanjuanino Agustín Bugallo (29 años) fue citado nuevamente a integrar el equipo elite del seleccionado argentino de hockey césped masculino.

Los Leones, apodo del elenco nacional, viajarán próximamente a Europa para afrontar los últimos partidos de la FIH Pro League 2024, el certamen anual que reúne a los mejores seleccionados del mundo.

El entrenador de Argentina Mariano Ronconi y su staff técnico convocaron a 22 jugadores. Además del oriundo de Barreal, estarán Bautista Capurro, Maico Casella, Juan Ignacio Catán, Nicolás della Torre, Tomás Domene, Matteo Fernández, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Tobías Martins, Agustín Mazzilli, Iñaki Minadeo, Federico Monja, Matías Rey, Tomás Ruíz, Tomás Santiago, Santiago Tarazona, Lucas Toscani y Joaquín Toscani.

La ciudad de destino para el combinado argentino será Amberes, en Bélgica. En este lugar, la Albiceleste jugará un total de ocho partidos. El debut será el próximo 22 de mayo y la despedida el 2 de junio.

En total serán dos ventanas de cuatro partidos cada una. En la primera, Argentina enfrentará a India e Irlanda y en la segunda a España y Australia.

El cronograma de partidos del que formará parte el sanjuanino Bugallo es el siguiente:

-Miércoles 22/05 | 9:30 horas: India vs Argentina

-Jueves 23/05 | 11:30 horas: Argentina vs Irlanda.

-Sábado 25/05 | 13:30 horas: Irlanda vs Argentina.

-Domingo 26/05 | 13:30 horas: Argentina vs India.

-Miércoles 29/05 | 9:00 horas: España vs Argentina.

-Jueves 30/05 | 11:30 horas: Australia vs Argentina.

-Sábado 01/06 | 13:30 horas: Argentina vs Australia.

-Domingo 02/06 | 15:45 horas: España vs Argentina.

Todos los encuentros se jugarán en el complejo Sportcentrum Wilrijkse Plein de Amberes. Los horarios corresponden a Argentina. Las señales de ESPN y Star + televisarán los cotejos.