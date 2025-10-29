Obras Sanitarias y la UVT serán los dos equipos de San Juan en Liga Nacional Los dos sanjuaninos competirán en una de las máximas categorías del país.

Obras y UVT serán los representantes sanjuaninos en la Liga Nacional de Voley, siendo parte de segunda competencia más importante del voley argentino a partir del mes de enero. En unos días se conocerá las zonas en las que se distribuirán los 16 equipos.

Se viene otra gran temporada de la Liga Nacional de Voleibol Masculina que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El comienzo será en la segunda semana de enero y próximamente se oficializarán las zonas en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.

Equipos participantes