Orrego utilizó una vieja declaración de Traverso para celebrar la vuelta del TC al autódromo El Zonda El Eduardo Copello volverá a recibir actividad después de 6 años. En la presentación, el gobernador revivió una frase de Juan María Traverso quien siempre tuvo al trazado sanjuanino entre sus preferencias.

“El día que sea presidente de una categoría hago las 14 carreras ahí”, decía el Flaco Traverso sobre el Zonda. Esa misma frase utilizó el gobernador de la provincia Marcelo Orrego para celebrar el regreso a la actividad del mítico e histórico “Autódromo Eduardo Copello-El Zonda”.

“Ese sueño no pudo cumplirse, pero hoy hacemos realidad el anhelo de miles de sanjuaninos: el mítico Autódromo El Zonda Eduardo Copello vuelve a brillar”, agregó el máximo mandatario provincial.

Los días 10, 11 y 12 de octubre el TC2000 y el Zonal Cuyano nos harán vibrar otra vez en un escenario único en el mundo.

