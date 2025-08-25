Oscar Contrera: con entrenamientos en altura, así se prepara el Cóndor del patín sanjuanino para otro cruce de Los Andes En noviembre, el exprimentado patinador unirá La Serena con San Juan por el paso Agua Negra.

La cuenta regresiva ya comenzó. Los casi 90 días que marcan el inicio de uno de los desafíos más grandes de su carrera empezaron a descontarse en la vida de Oscar Contrera. El Cóndor del Patín sanjuanino que a los 65 años se apresta a protagonizar su cuarto cruce de Los Andes, con la singularidad de que esta vez será muy sanjuanino: será por Agua Negra. En una muestra de unión y confranternidad entre la Cuarta Región de Chile y su provincia.

Para Contrera cruzar la cordillera en patines no es algo nuevo. Ya lo hizo en tres oportunidades saliendo desde Santiago de Chile por el Paso Los Libertadores. Ahora, a sus 65 años, es el momento de vivirlo por San Juan y los preparativos son grandes porque la dificultad es otra, la altura es otra y todo cuenta.

El último cruce fue en 2001, hace ya casi 25 años y antes de la pandemia del 2020, Contrera estaba preparando otro cruce más. Ahora, se dio la chance y Oscar lo encaró con la profesionalidad que se merece. Entrenamientos diarios, bicicleta y patines todos los días. Alimentación, controles médicos y la logística necesaria para afrontar los 496 kilómetros que suman además puna, altura y otros condimentos.

Contrera viene trabajando a conciencia. Estuvo de pretemporada en Chilecito, en la Cuesta de Miranda probó distintos rodamientos para encontrar la multiplicación adecuada pensando en la altura del camino por Agua Negra. Probó ruedas desde los 125mm. hasta los 90mm. buscando el mejor rendimiento. Quedó conforme y con la supervisión médica necesaria, trabaja en sostener las 160 pulsaciones como ritmo cardíaco necesario para afrontar la cordillera.

En la logística, Contrera tendrá acompañamiento de otros patinadores en algunos tramos de la ruta, pero en el ascenso y el descenso, el Cóndor patinará solo. En la bajada, para poder frenarse, tendrá el respaldo de una movilidad que lo frene con una cápsula de acrílico especial para esa finalidad.

“Me quedé con la idea del cruce antes de la pandemia y cuando parecía que no se podría hacer, se reflotó la chance con la singularidad de unir La Serena con San Juan por el paso de Agua Negra. Es un desafío especial, tal vez por el momento y por lo que significa para todos nosotros ese paso. La idea es hacerlo en la última semana de noviembre, después de la Fiesta del Sol. Hemos trabajado a conciencia en todos los detalles y los 90 días que quedan por delante servirán para poner a punto lo que falte” Oscar Contrera

El cruce saldrá desde El Faro, en el corazón de La Serena, y luego Contrera recorrerá el Valle de Elqui hasta llegar a la aduana y cortar su patinaje sobre el Tranque La Laguna donde ya no hay pavimento. Desde ahí, recién retomaría en Guardia Vieja para ya descender hasta Las Flores y luego, por El Colorado, hacer la ruta a San Juan. 496 kilómetros de un desafío que hará historia.