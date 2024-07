Otra mala noticia para Boca: se lesionó Edinson Cavani y no viajará a Ecuador El uruguayo se sumó a la lista de bajas en la que están los refuerzos que no llegaron a ser inscriptos en Conmebol de cara al duelo con Independiente del Valle de mañana

Luego del cimbronazo que generó el comunicado publicado ayer por Boca, en el que informó que por “diferencia de horarios entre países” la Conmebol no inscribió a los cuatro refuerzos (Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez) de cara al duelo por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, ahora llegó otra mala noticia: Edinson Cavani no pudo terminar el entrenamiento y quedó descartado para este compromiso.

El uruguayo arrastraba molestias musculares que le habían impedido trabajar con normalidad en la última semana. Lógicamente, al igual que a lo largo de todo el certamen, el cuerpo técnico lo tenía como pieza fija en la ofensiva junto a Miguel Merentiel para retomar la actividad oficial. Sin embargo, la dolencia aumentó y el uruguayo tuvo que ser preservado en una parte de la práctica matutina en el Predio de Ezeiza para no sobrecargarse de más.

De esta manera, Diego Martínez tendrá que armar un rompecabezas para afrontar la primera cita de este semestre, que puede ser trascendental para lo que se jugará su equipo en lo que resta de 2024. Aunque todavía se hacen conjeturas respecto al once que plantará el DT en la altura de Quito, una probable formación es con Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

No hay que dejar de mencionar que al grupo de ausentes se suman los convocados por Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024 Leandro Brey, Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón, los lesionados Cristian Lema, Nicolás Figal, Aaron Anselmino y el suspendido (acumulación de tarjetas amarillas) Pol Fernández. En tanto, Lucas Blondel se rehabilita de una lesión de ligamentos de rodilla y Nicolás Valentini, quien firmó un precontrato con Fiorentina de Italia, no es tenido en cuenta para las convocatorias. Si se toma el caso de Darío Benedetto, que no es considerado por Martínez, el total de bajas de Boca para este partido asciende a un total de 16.

Hasta el momento Boca no publicó ningún parte médico oficial respecto a la situación de Cavani, mientras que se anunció la convocatoria para el choque de mañana, a partir de las 21:30, en el estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle con varios juveniles, entre los que figuró el goleador de la Reserva Ignacio Rodríguez. Aparecieron además los chicos Mateo Mendia, Dylan Gorosito, Ariel Molas, Santiago Dalmasso y Juan Cruz Payal. El delantero Luca Langoni, que ultima detalles por una posible venta, estará disponible y seguramente sume minutos.

Vale recordar que la revancha será el próximo miércoles en la Bombonera, en el mismo horario. El ganador de esta llave se enfrentará en octavos de final contra Cruzeiro de Brasil. En medio, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia por la sexta jornada de la Liga Profesional. La cita será este domingo 21 de julio, desde las 20, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. Para ese cotejo, Diego Martínez sí podrá usar a sus cuatro refuerzos mientras el Consejo de Fútbol trabaja en al menos una o dos llegadas más en este mercado de pases.